Recensione Xiaomi 12X, giusto prezzo per un giusto smartphone

Quando Xiaomi ha presentato la linea Xiaomi 12e ravamo pronti a scommettere che Xiaomi 12X fosse riservato soltanto ad alcuni mercati e che non sarebbe arrivato in Italia. Ci sbagliavamo. Non solo è disponibile nel nostro Paese ma, probabilmente per via del rapporto qualità prezzo, potrebbe essere la scelta più appetibile da parte dell’utenza. Ecco come si comporta.

Partiamo, anzitutto, dall’estetica, che offre una caratteristica che ormai difficilmente si trova negli smartphone di fascia alta: peso e dimensioni contenute. E’ spesso 8,2 mm, e pesa appena 176 grammi. Ha dimensioni assolutamente compatte, si usa bene ad una mano e sta all’interno di una tasca del pantalone senza troppe difficoltà. E’ un terminale che farà certamente la felicità di quanti non vogliono rinunciare a smartphone potenti, ma che non desiderano avere in mano un piccolo “mattoncino” da 200 grammi.

Sul frontale svetta uno schermo AMOLED da 6,29 pollici, che viene interrotto soltanto soltanto da una camera forata posizionata sulla parte in alto al centro. La cornice è realizzata in alluminio mentre il Gorilla Glass Victus offre una solida protezione. Nel complesso si avverte subito una sensazione di solidità, alla quale si accompagna però una certa leggerezza che non gusta.

Il retro del dispositivo è altrettanto pulito, e anche se il modulo camera è ben attrezzato e con un bump camera visibile, risulta di dimensioni comunque compatte, certamente più compatte di molti altri competitor. L’opzione di colore in prova è quella blu, una tonalità molto tenue, che rende il terminale fresco e giovane, senza però risultare troppo invasivo.

Come già accennato, Xiaomi 12X monta uno schermo AMOLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+, ma con un refresh rate fino a 120 Hz con AdaptiveSync. Il display tende leggermente a curvare nei bordi: non è piatto come uno schermo totalmente flat, ma non curva neppure tanto come i display curvi.

Lo schermo è molto buono, e gode del supporto HDR10+ e Dolby vision. Raggiunge i 1100 nits di luminosità di picco, che rende il display molto luminoso e ben leggibile anche in condizioni di luce solare esterna. Al di sotto dello schermo è presente il sensore per le impronte digitali, che funziona bene, risultando il più delle volte reattivo e preciso.

Per quanto riguarda la parte sonora del dispositivo sono presenti altoparlanti stereo sintonizzati da Harman Kardon, e ci è il supporto Dolby Atmos. In generale il dispositivo suona molto bene, con un buon volume e una qualità niente male, ottimo dunque sia per i giochi, che per la visione di contenuti multimediale.

Specifiche

Tra le principali differenze di questo Xiaomi 12X con i modelli 12 e 12 Pro, il processore. Anziché montare il flagship Snapdragon 8 Gen 1, questo smartphone ha in forza lo Snapdragon 870. A seconda del modello, poi, Xiaomi 12X arriva in configurazioni da 8 o 12 GB di RAM, e con 128 o 256 GB di memoria integrata. A questo si aggiungono memorie UFS 3.1, e se si sommano tutti questi numeri si arriva ad una fluidità nel quotidiano comunque molto elevata.

Se non fosse per quel che c’è scritto su carta, si potrebbe confondere questo terminale con un qualsiasi top di gamma, se si parla di fluidità e rapidità nell’avvio, nell’esecuzione e nell’utilizzo di tutte le app. Anche perché lo schermo a 120 Hz rende tutto estremamente fluido. Certo, volendo essere troppo precisi, a questo prezzo ci sono terminali che montano lo Snapdragon 888.

Ovviamente, Xiaomi 12X offre il supporto alle reti 5G, che sembra davvero un parametro ormai imprescindibile, almeno e soprattutto per un dispositivo in questa fascia di prezzo.

Che dire: Xiaomi 12 gira benissimo, non ha lag di alcun tipo, si usa magnificamente, sia per velocità, che per maneggevolezza, per via delle dimensioni ridotte. Se potete non fare case alla scheda tecnica, sarà difficile accorgersi comunque delle differenze con smartphone che implementano processori più potenti.

Inoltre, sebbene lo Snapdreagon 870 sia sulla carta meno potente dell’888 e di della Gen 1, probabilmente riesce a gestire meglio le temperature. Durante l’uso quotidiano, in specie in questi mesi molto caldi, abbiamo appurato una temperatura dello smartphone sempre sotto controllo. Xiaomi 12X rimane sotto i 33 gradi come temperatura esterna, il che lo rende sempre piacevole da utilizzare.

Per quanto riguarda le considerazioni telefoniche, Xiaomi 12X propone uno slot che accetta due Nano Sim, entrambe con supporto 5G, VoLTE e VoWiFi. Tutto questo si traduce in chiamate sempre cristalli e di qualità. Nessun problema da segnalare, sia in entrata che in uscita: la voce è sempre cristallina.

Fotocamere

Sul retro, Xiaomi 12X accoglie un sensore Sony IMX766 da 50 MP, lo stesso che si trova anche sullo Xiaomi 12. È affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP con un campo di 123° vista e un obiettivo macro da 5 MP.

Le foto alla luce del giorno risultano nitide e ricche di dettagli, anche se gli algoritmi software dei correzione delle immagini alle volte restituiscono foto, sì vivaci e solari, ma con qualche tratto troppo artificiale.

Grazie all’elevato numero di pixel e alla stabilizzazione ottica dell’immagine, lo zoom digitale della fotocamera funziona bene e l’OIS è aiuta anche a mantenere prestazioni sufficienti in condizioni di scarsa illuminazione; ovviamente, fa il suo lavoro anche quando si tratta di stabilizzare in modo sufficiente i video. La risoluzione massima supportata per i video è 8K a 24 FPS e si può passare dalla fotocamera principale a quella ultra grandangolare durante la registrazione in 4K e 30 FPS. Si può anche scegliere di registrare in 4K e 60 FPS utilizzando solo la fotocamera principale.

Quando si esegue lo zoom indietro, il software passa senza soluzione di continuità all’obiettivo ultragrandangolare che si trova nella parte inferiore dell’array. Nel complesso, le foto grandangolari risultano molto godibili, con una buona messa a fuoco fino ai bordi, dettaglio da non sottovalutare, soprattutto perché risulta migliore rispetto a molte altri smartphone.

La terza e ultima fotocamera, il sensore macro da 5 MP, svolge un lavoro decente, anche se molto spesso i risultati non sono poi così migliori rispetto a quanto si usa lo zoom digitale della fotocamera principale.

Come sempre vi lasciamo ad una ricca selezione di immagini per poter valutare le potenzialità delle camere di questo dispositivo:

Software e MIUI

Xiaomi 12X si aggiorna ad Android 12 con l’interfaccia utente MIUI 13 di Xiaomi. Le sue patch di sicurezza sono aggiornate ad agosto 2022 al momento della stesura di questo articolo.

A livello di software c’è da notare che la MIUI 13 è praticamente uguale alla 12, anche se sembrano essere stati risoli moltissimi bug che affliggevano i terminali Xiaomi in passato, soprattutto con la puntualità delle notifiche. Ci sono sempre i soliti odiosi annunci personalizzati sotto le cartelle, che si possono disabilitare, anche se di default la MIUI continua di fatto a proporre pubblicità su pubblicità, nascondendole sotto la dicitura “consigli” per l’utente.

Continua comunque ad infastidire la presenza delle moltissime applicazioni preinstallate. Fortunatamente si può eliminare tutto in pochi passaggi, ma è comunque una piccola scocciatura. Abbiamo notato un piccolo problema con Android Auto e la risoluzione che appare sullo schermo dell’auto.

Autonomia

Terminale leggero, ma batteria comunque da bene 4500 mAh. Questo dato si traduce in un’ottima autonomia, che porta ad utilizzare il terminale per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione di dover ricorrere a ricariche intermedie, anche con un carico di mediamente pesante.

Conclusioni

Xiaomi 12X è, secondo noi, un ottimo smartphone. Rinuncia a qualche caratteristica top, che i più potranno notare solo sulla carta. Nell’utilizzo di tutti i giorni si fatica a riconoscerlo da un top di gamma e questo perché di presenta esteticamente come terminale premium, ha un display ottimo con refresh di 120 Hz, e anche lo Snapdragon 870 fa un ottimo lavoro in termini di fluidità e prestazioni.

Xiaomi 12X si rivolge certamente a quella fascia di utenti che cerca un terminale compatto, ma che non vuole sacrificare completamente le prestazioni. Peraltro, nel momento in cui scriviamo il prezzo si trova come street Prince a meno di 500 euro, un prezzo che riteniamo assolutamente conveniente. Anche perché i rivali di questo Xiaomi 12X sembrano avere prezzi ben maggiori.

PRO

Solido e compatto

Prestazioni

Display e sonoro

Autonomia

CONTRO

Niente ricarica wireless, né certificazione IP68

Niente teleobiettivo

Potete acquistarlo su Amazon all’incirca a 549 euro, salvo promozioni che portano il listino a meno di 500 euro.