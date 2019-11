Recensione Yeelight YLCT01YL, lampada da comodino homekit e USB-C

Yeelight, parte di Xiaomi, è uno dei principali marchi internazionali quando si tratta di luci intelligenti per la casa, e nella sua vasta line up c’è pure quella da comodino, per ricreare qualsiasi atmosfera desiderata. Abbiamo già provato il modello più grande di Xiaomi qualche mese fa e vi abbiamo mostrato le capacità di controllo con Homekit e l’applicazione Yeelight.

Rispetto alla sua “cugina” questo modello è di dimensioni ridotte sopratutto in altezza ma è sempre ottima per creare l’atmosfera in camera da letto o come luce accessoria in salotto. Sono cambiate le modalità di comando sempre strettamente touch e Yeelight ha pensato bene di differenziare il colore delle plastiche del dispositivo: il alto il metacrilato bianco e in basso un grigio a prova di troppi touch e di invecchiamento.

La scatola del prodotto che ci è arrivato in anteprima dalla Cina ha al suo interno la lampada, un manualetto con ideogrammi e l’alimentatore con presa cinese. Ovviamente le versioni internazionali/europee avranno la presa che non richiede un adattatore.

La cosa più sorprendente e comoda è che l’alimentatore ha dall’altro estremo una normale presa USB-C e che, leggendo nelle specifiche l’alimentazione è da 5volt e 0,2 Ampere: in pratica la possiamo collegare senza problemi a qualsiasi alimentatore con presa USB e cavo usb-C e pure ad un caricabatteria per poterla utilizzare indipendentemente dalla corrente di rete.

Questo apre delle possibilità d’uso come centro tavola colorato in una serata d’estate o all’uso spot in giardino con un pò di carica in un powerbank e la mette in concorrenza indiretta (la versatilità non è così immediata) con le luci ricaricabili della concorrenza (come la Flare di Eve System che abbiamo provato su questa pagina).

Con una potenza di 5W offre una regolazione del colore WRGB, con un indice di resa cromatica Ra80. Si collega all’impianto domestico tramite connessione WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, e non necessità di alcun hub esterno per il corretto funzionamento. Al suo interno è dotata di modulo Bluetooth V4.2 BLE che probabilmente ne permette la gestione sincronizzare con i telecomandi per le plafoniere di Yeelight come quelle che abbiamo provato su questa pagina.

Funziona soprattutto come una luce notturna, in grado di offrire una temperatura di colore compresa tra 2700 e 6000K. La lampada ha un peso contenuto in appena 800 grammi, con dimensioni ideali per un comodino e una stanza di medie dimensioni, ossia 14,80 x 14,80 x 14,50 cm.

Tra le sue caratteristiche, naturalmente, quella di poter ricreare qualsiasi atmosfera desiderata, con luci bianche calde e fredde, ma anche grazie ai colori. Si tratta, infatti, di una lampada RGB, che si integra perfettamente con l’ecosistema Apple Homekit e qui sotto vedete alcune schermate della sua configurazione e del suo controllo.

Ovviamente con Homekit si ha l’accesso al controllo vocale di Siri ma grazie a Yeelight potete inserirla in un sistema domotico con Amazon Alexa o Assistente Google.

Oltre al controllo vocale, naturalmente, si può controllare anche dall’app Yeelight, disponibile gratis in App Store e Google Play.

Il design di questa lampada da comodino è davvero originale, anche perché si illumina praticamente nella sua interezza, lasciando spenta soltanto la base d’appoggio. Oltre ai controlli tramite comandi vocali e app, c’è pure uno slider soft touch, che consente di regolare al meglio la temperatura di colore desiderata.

Purtroppo le istruzioni in cinese non riescono a spiegare l’interazione necessaria per l’uso “manuale” ma vi abbiamo riassunto qui sotto le possibilità di comando che, come detto si effettua o premendo velocemente o con una pressione di 5 secondi sul pulsante di accensione o facendo scivolare le dita sulla parte bassa a destra o a sinistra delle lampada con le modalità che vi spieghiamo qui sotto

Modalità d’uso

Pressione breve sul pulsante centrale: accensione/spegnimento

Pressione lunga sul pulsante centrale: cambio modalità: temperatura colore/modalità colore

Scorrimento sulla parte sinistra per regolazione temperatura colore e scelta colore

In modalità temperatura colore:

– dal fronte al retro la temperatura colore si alza e viceversa

In modalità selezione colore

– qualsiasi direzione: regolazione RGB

Scorrimento sulla parte destra per regolazione luminosità

– dal fronte al retro la temperatura colore si alza e viceversa

Per il reset si deve premere il pulsante frontale e tenere un dito sulla parte destra per 5 secondi.

Il nostro test

Verificata l’efficienza del controllo “manuale” che richiede a dire il vero qualche giorno per ricordare le varie opzioni (specie nelle fasi vicino al sonno della sera e della mattina) dobbiamo valutare che l’inclusione in Siri è immediata e la gestione semplicissima anche attraverso Siri come per tutte le altre lampade.

Il bello di questa lampada è che scegliendo bene il colore e l’intensità possiamo davvero farla funzionare da sistema per conferire un accento anche ad un salotto o creare una luce che tranquillizzi il sonno di un bimbo.

La diffusione “sferica” la rende comoda anche per posizionarla dietro un tv se siete in un open space.

La cosa che ci ha piacevolmente sorpreso è come detto all’inizio, l’alimentazione con una USB-C: questo rende immediata la disponibilità di una sorgente di alimentazione sia fissa che ricaricabile.

Apprezzabile la scelta di differenziare il colore della base dal corpo illuminante.

Pro

Luce ambientale d’effetto

Colori “solidi” ed ottima gestione anche della luminosità più bassa

Connessione USB-C per la ricarica che rende possibile anche l’uso di batterie esterne

Contro

Un po’ macchinosa la regolazione manuale al primo approccio

Alimentatore con presa cinese che richiede un adattatore (nell’esemplare provato

Prezzo al Pubblico

La Lampada da comodino YLCT01YL di Yeelight è in vendita a meno di 50 Euro su Gearbest: verificate a questo link il prezzo attuale.