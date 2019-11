Cupertino prepara il bundle Apple TV+, Music e News+ insieme scontati

Tornano le anticipazioni sui lavori della multinazionale di Cupertino per preparare un bundle Apple Music, Apple TV+ e News+ insieme a prezzo scontato, con data prevista di arrivo indicata per il 2020, come anticipato più volte in passato, già oltre un anno fa. In precedenza erano emerse resistenze da parte delle etichette discografiche ad accogliere la proposta di Apple perché richiedeva una riduzione dei compensi in percentuale sulle canzoni trasmesse in streaming.

Ora invece secondo un nuovo report la riduzione dei compensi sarebbe stata accolta dagli editori che partecipano ad Apple News+, servizio in abbonamento di Cupertino che in USA, Canada e altri paesi propone sia articoli che riviste in formato digitale.

La maggior propensione degli editori per una riduzione della percentuale di fatturato potrebbe essere dovuta all’approssimarsi della scadenza del contratto esistente che avverrà a marzo del 2020.

In quella data gli editori che non sono soddisfatti dell’accordo con Cupertino sembra potranno abbandonare l’accordo, come rileva Bloomberg, in ogni caso per chi ha ottenuto risultati positivi il progetto di un bundle Apple con tre servizi inclusi a prezzo scontato potrebbe rappresentare invece una opportunità per continuare a collaborare con Cupertino anche se a condizioni diverse.

Per creare il suo bundle Apple con tre abbonamenti inclusi a prezzo più allettante per gli utenti Cupertino può giocare su margini diversi di ricavi. Per esempio per Apple TV+ da 4,99 dollari al mese la società ottiene il 100% del fatturato perché tutti i contenuti sono prodotti interamente da Apple. Questo anche se il flusso dei ricavi al momento è ridotto perché la maggior parte degli utenti ottiene un anno gratis acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Apple News+ costa 9,99 dollari al mese: Apple ottiene il 50% del fatturato, mentre l’altra metà è suddivisa tra gli editori in base al numero di lettori misurato in base agli articoli pubblicati. Infine anche Apple Music costa 9,99 dollari al mese ma qui Apple ottiene solo il 30% del fatturato, mentre il restante 70% spetta alla case discografiche, artisti e detentori dei diritti dei brani riprodotti in streaming. Sommati insieme Apple TV+, News+ e Music costano a un utente 30 dollari al mese ma ancora non emerge una indicazione del possibile prezzo scontato a cui la multinazionale punta per offrire il suo bundle Apple. Questa offerta commerciale di Cupertino è prevista in arrivo nel 2020. Secondo alcuni analisti la società dovrebbe proporre un servizio in abbonamento tutto incluso con hardware, servizi e assistenza che alcuni indicano per comodità come Apple Prime.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+, prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Invece a questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+. Infine in questo articolo trovate il catalogo completo di Apple TV+ al momento del lancio in Italia.