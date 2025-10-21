Apple attacca il Digital Markets Act nel Tribunale dell’Unione europea

Apple da tempo si oppone al Digital Markets Act (DMA), regolamento dell’Unione Europea introdotto nel 2022 per rimodulare il modo in cui alcune aziende tecnologiche progettano i loro prodotti, con tutta una serie di regole che, secondo la Mela, sarebbero applicate in modo diverso da un’azienda all’altra.

Secondo l’azienda di Cupertino il DMA sta avendo ripercussioni su molti aspetti dell’esperienza degli utenti europei con i propri prodotti: dal modo in cui scaricano le app ed effettuano pagamenti, al modo in cui i prodotti Apple funzionano insieme.

Daniel Beard, legale di Apple, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea a Lussemburgo, ha affermato che il Digital Markets Act “impone fardelli estremamente onerosi e ingombranti”, in contraddizione con i diritti dell’azienda nel mercato dell’Unione Europea.

Lo riferisce Bloomberg spiegando ancora che secondo l’avvocato della Mela il DMA impone obblighi che “ignorano tutela dei diritti di proprietà”, sollevando questioni in materia di “privacy e sicurezza”, elementi “vitali per i cittadini dell’UE”.

Di tutt’altro parere Paul-John Loewenthal, legale della Commissione europea secondo il quale Apple “l’controllo assoluto” su iPhone ha permesso all’azienda di ottenere “profitti “superiori al normale”. E ancora. “Solo Apple ha le chiavi del giardino murato”, e “decide chi ricevere e chi può proporre i propri prodotti e servizi agli utenti”, un controllo attraverso il quale Apple “blocca più di un terzo degli smartphone europei”.

Secondo Apple il DMA comporta minacce per la sicurezza e la privacy

Il DMA, lo ricordiamo, richiede che Apple faccia in modo che determinate feature funzionino anche su prodotti e app non Apple. Queste richieste, secondo l’azienda, richiedono un notevole lavoro di ingegneria e hanno obbligato a ritardare la disponibilità di alcune funzioni nell’Unione Europea.

Apple ha già riferito in precedenza di ritenere che il DMA, con obblighi quali il “sideloading” (la possibilità di scaricare app da fonti diversi dall’App Store) comporti rischi con app e pagamenti, una esperienza meno intuitiva, e l’esposizione ad app pericolose. L’azienda di Cupertino ha sottolineato ancora che provvedimenti del DMA si applicano solo a lei, nonostante in Europa il leader di mercato nel settore degli smartphone sia Samsung, e nonostante la crescita a ritmo sostenuto delle aziende cinesi. “Apple ha fatto da apripista creando un ecosistema unico e innovativo che altri hanno copiato, a vantaggio degli utenti di tutto il mondo. Ma anziché premiare questa innovazione, il DMA si concentra su Apple, lasciando i nostri concorrenti liberi di continuare a operare come hanno sempre fatto”.

Da notare che anche secondo Google il DMA danneggia e limita gli utenti europei.