Il Regno Unito semplifica le regole per liquidi e portatili in aereo

Nel Regno Unito le regole negli aeroporti relative al trasporto di liquidi e laptop nel bagaglio a mano saranno semplificate a partire da giugno 2024: lo riferisce The Guardian riportando quanto deciso dal governo. Si tratta di una grande semplificazione dopo decenni di regole ferree sulla sicurezza.

I passeggeri che transiteranno nei principali aeroporti del Regno Unito potranno trasportare fino a 2 litri di liquidi, una quantità decisamente maggiore rispetto ai 100ml concessi in precedenza. Non sarà più inoltre necessario trasportare i contenitori dei liquidi in buste di plastica trasparenti e rimuovere tablet e computer poratili dal bagaglio a mano nei punti di controllo.

Il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ha riferito che nei principali aeroporti sarà installata una nuova tecnologia che consente agli addetti alla sicurezza di ottenere immagini molto più dettagliate di ciò che è presente nei bagagli dei passeggeri.

Il Segretario dei Trasporti, Mark Harper, spiega «I piccoli articoli per l’igiene personale sono onnipresenti nelle routine di controllo di sicurezza aeroportuali ma tutto questo cambierà. «Stiamo snellendo le regole sul bagaglio a mano negli aeroporti rafforzando allo stesso tempo la sicurezza».

E ancora «Entro il 2024, nei principali aeroporti di tutto il Regno Unito saranno installate tecnologie di sicurezza che permetteranno di ridurre il tempo in coda, migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e, soprattutto, individuare potenziali minacce».

Attualmente è possible trasportare liquidi, aerosol e gel nel bagaglio a mano purché non superino il volume massimo di 100 ml per singolo flacone, da conservare in un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro per passeggero. Fanno eccezione articoli quali farmaci e medicamenti essenziali per il viaggio (es. kit per diabetici) e alimenti per l’infanzia, purché siano presentati ai controlli di sicurezza.

