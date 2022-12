Tim Cook in Giappone visita Konami e incontra il Primo ministro

L’amministratore delegato di Apple Tim Cook e il senior vice president marketing Greg Joswiak sono impegnati in un viaggio d’affari con diverse visite e incontri in Giappone che li ha già visti fare tappa, tra gli altri, presso lo storico sviluppatore di videogiochi Konami e un videografo, oltre a Sony visitata negli scorsi giorni.

Sono arrivati nel paese lunedì e durante il giro, che durerà una settimana, hanno già fatto visita a diversi studi di sviluppo, alcune strutture di produzione e enti governativi. Un viaggio di relazioni pubbliche che servono ad Apple per promuovere quel che stanno facendo in questo momento, mettendo cioè sotto i riflettori le partnership di produzione e i programmi sociali.

Gli incontri di Tim Cook in Giappone

Ad esempio martedì sono stati da Sony, e subito dopo si sono fermati da Konami, che tra le altre cose è responsabile di alcuni titoli per Apple Arcade come Frogger. Dopo una pausa di piacere a un concerto di musica classica a Omotesandō, pare che i due dirigenti abbiano poi incontrato alcuni sviluppatori di Yokohama.

Da un tweet dello stesso CEO di Apple si scopre che c’è stato un incontro anche con Fumio Kishida, il Primo Ministro del Giappone:

È incredibile tornare in un paese così vicino e caro ai nostri cuori in Apple. Grazie, @kishida230, per la calorosa accoglienza. Non vediamo l’ora di continuare a crescere e investire in tutto il Giappone.

Giornate ricche di impegni anche per Joswiak, che ha fatto tappa anche nello studio del gruppo musicale WONK per scoprire come usano MacBook Pro e il software Logic Pro per scrivere la loro musica.

Tim Cook a Tokyo, il video

Dalle ultime indiscrezioni si è scoperto che il tour di Apple in Giappone sta passando per Tokyo, dove entrambi i dirigenti hanno condiviso una passeggiata fotografica con Yuka Ohishi, Yusuke Okawa e Hisatoshi Matsumura autori di un video già online (qui) che offre uno scorcio della città, naturalmente mettendo in mostra le potenzialità fotografiche e di registrazione video dell’ultimo iPhone 14 Pro.