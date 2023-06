Apple Reality Pro nei render sembra iPhone sul volto

In questo articolo riportiamo nuovi render del visore Apple Reality Pro realizzati da 9to5Mac. Apple svelerà il tanto atteso Reality Pro, il possibile nome del visore AR VR, durante la conferenza WWDC 2023 che inizia lunedì 5 giugno, segnando così l’ingresso in un nuovo segmento per la società, dopo anni di attesa.

Molte sono state le voci sul dispositivo, con dettagli sulle funzionalità software, le caratteristiche tecniche e il prezzo, che secondo molti si aggirerà attorno ai 3.000 dollari, oltre forse un abbonamento annuale. Poco, o nulla, invece è emerso sul design di questo dispositivo, un fatto insolito per un prodotto Apple, anche se adesso iniziano a circolare in rete i primi render, basati sui pochi rumor arrivati negli questi anni.

Più di due anni fa, The Information aveva pubblicato un approfondito report che descriveva il design di un prototipo avanzato, insieme ad altre specifiche. Insieme al report iniziò a circolare anche la primissima immagine di questo dispositivo, impiegata da allora nella maggior parte degli articoli apparsi in rete.

Alla prima descrizione di due anni fa si è aggiunta quella delle scorse ore, così la redazione 9to5Mac ha deciso di realizzare un nuovo rendering del possibile design aggiornato che includesse tutti i particolari descritti emersi finora.

Come sarà il visore Apple

Ci si aspetta una struttura in alluminio con un frontale in vetro curvo, che molti hanno paragonato a un paio di occhiali da sci. All’interno la struttura è rinforzata con fibra di carbonio per non incidere sul peso, decritto mai visto prima, così come lo spessore ridottisimo, poco più di un iPhone.

La struttura in metallo curvato ha richiesto lo sviluppo di schede logiche pieghevoli complicando enormemente la fase di prototipo, validazione e produzione. A contatto con la pelle del viso dell’utente una protezione morbida, sagomata e rimovibile, quindi presumibilmente lavabile o sostituibile facilmente.

Sulla base di questi indizi, nei render di Reality Pro proposto da 9to5mac è un dispositivo sottile ed elegante che ricorda anche un Apple Watch, gli AirPods Max e persino un iPhone 6 dopo qualche ora di utilizzo (il riferimento è al bendate).

Oltre a questa nuova forma, il render mostra i due pulsanti fisici: un input simile alla Corona Digitale sul lato destro e un pulsante sul lato sinistro. Il primo, che secondo le voci potrebbe chiamarsi “Reality Dial”, sarà utilizzato per passare tra le visualizzazioni di realtà virtuale e realtà aumentata, mentre il pulsante laterale avrà probabilmente associato a funzioni software specifiche.

Ma portrebbe anche trattarsi semplicemente del pulsante di accensione e spegnimento, visto che per le funzioni software l’interfaccia sarà tutta in AR o VR.

Si prevede anche la presenza di numerosi sensori e telecamere, abilmente nascosti e integrati nella struttura e dietro il pannello frontale in vetro, che, secondo alcune voci non molto attendibili potrebbe ospitare uno schermo per mostrare le espressioni dell’utente. Secondo alcune voci precedenti, però, quest’ultima componente sarebbe servita soltanto per i test interni tra ingegneri, venendo meno nel dispositivo finale.

La cinghia, simile allo stile dei cinturini Apple Watch sembra essere particolarmente differente rispetto al design visto passato. In particolare, il lato sinistro della cinghia sarà un pezzo unico e la sua rimozione sarà solo dal lato destro.

