Renault e Qualcomm accelerano su veicoli elettrici e software

Il Gruppo Renault e Qualcomm Technologies annunciano l’intenzione di portare la loro collaborazione tecnologica a uno step successivo, fornendo un’architettura di calcolo centralizzata per la prossima generazione di veicoli elettrici definiti dal software di Renault.

Indicate come Piattaforme Software-Defined Vehicle (SDV) le piattaforme automobilistiche ad alte prestazioni saranno basate sulle soluzioni Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm e supporteranno abitacolo digitale, connettività e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Le aziende hanno inoltre annunciato che Qualcomm, o una delle sue affiliate, investirà anche nell’azienda elettrica e di software del Gruppo Renault, denominata Ampere.

Come estensione delle collaborazioni tecnologiche già in corso tra le due società, il Gruppo Renault e Qualcomm intendono fornire un’architettura SDV di nuova generazione che sfrutti soluzioni estensibili e flessibili per rispondere alle esigenze e ai requisiti in evoluzione dei veicoli. A partire dal 2026, i veicoli Renault utilizzeranno la piattaforma SDV, comprese le nuove generazioni di Snapdragon Digital Chassis, progettate per alimentare i nuovi cockpit Android e rendere l’esperienza di bordo più coinvolgente e personale.

Verranno centralizzate altre funzioni del veicolo, come l’assistenza avanzata alla guida (ADAS), la carrozzeria, il telaio, la telematica, la connettività, le Power Line Communications (PLC), la sicurezza e la cybersecurity nella Physical Computer Unit (PCU). Questo ottimizzerà i costi di hardware e software, consentendo la connessione all’Unità di Interfaccia Fisica (PIU), che fornisce l’interfaccia zonale con gli attuatori del veicolo. Parallelamente, l’architettura SDV è progettata per essere aperta ad altri produttori di veicoli.

Lavorando con Qualcomm Technologies, il Gruppo Renault mira a ottimizzare i propri piani di sviluppo e commercializzazione attraverso un approccio di co-sviluppo, che fornisce capacità di piattaforma a livello di sistema per hardware, software e servizi.

La crescente collaborazione tecnologica tra Renault e Qualcomm è iniziata nel 2018. Da allora, Renault ha inserito le piattaforme Snapdragon Cockpit nel sistema multimediale OpenR Link di Renault Megane E-Tech Electric e ha in programma di utilizzare le soluzioni Snapdragon Digital Chassis per offrire connettività ed esperienze smart in auto ai propri conducenti e passeggeri.

