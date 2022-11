Birò, rinnovato il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote

In occasione della sua partecipazione alla fiera del Ciclo Motociclo EICMA 2022, Estrima – società di Pordenone attiva nel settore della micromobilità elettrica – presenterà le versione rinnovata di Birò, indicato come il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote.

Il privilegio di chi si muove con Birò è di poter sostare pressoché ovunque, di rimanere protetto anche in caso di pioggia, di godere della città a 360 gradi e di ricaricare a qualsiasi presa, anche quella di casa.

Nato nel 2008, Birò è uno dei primi quadricicli elettrici lanciati sul mercato. Facendo tesoro dei feedback ricevuti, il produttore riferisce di averlo rinnovato profondamente, raggiungendo “il perfetto equilibrio tra la libertà di movimento e il rispetto per l’ambiente e per gli altri”.

Nella nuova versione (qui i dettagli), caratterizzata da un design più moderno, aumentano i volumi interni, ma non cambiano le misure esterne. Birò mantiene il primato di veicolo elettrico a 4 ruote più piccolo al mondo. L’impronta a terra rimane da record: meno di 2 m2, grazie ai 111 cm di larghezza e 179 di lunghezza. Aumenta invece il volume interno: nel modello standard il vano posteriore passa da 41 a 122 litri (+200%) ed è accessibile dall’interno; nel Birò Big il bagagliaio maggiorato – da 204 a 308 litri (+50%) – è configurabile grazie alla cappelliera multifunzione. Migliora anche l’abitabilità per le persone più alte grazie ai +4 cm tra seduta e tetto apribile.

Dal punto di vista del risparmio energetico, migliorie sono ottenute grazie al nuovo EV Motor Smart Driver, alle dimensioni ridotte e alla leggerezza da record (solo 350 kg).

In fase di ricarica, l’assorbimento energetico è al massimo di 1,1 kW. Grazie al cavo multipresa in dotazione si potrà ricaricare dai più comuni sistemi. Anche la frenata rigenerativa è stata riprogettata e contribuisce ad aumentare l’autonomia.

Sul nuovo volante si concentrano tutti i comandi; il display digitale aumenta la visibilità, mostrando le informazioni di cui si ha bisogno.

Altre migliorie riguardano la posizione di guida più ergonomica, il nuovo posizionamento dei pedali, la cintura di sicurezza “one hand” e la funzione di hill holder che semplificano l’esperienza di guida.

Sul versante sicurezza, il telaio a farfalla prodotto da Brieda per le cabine di trattori e macchine da lavoro garantisce secondo il produttore la massima protezione dei passeggeri. I nuovo design esterno con fari e luci posteriori Full LED promette migliore visibilità della strada in ogni condizione di guida e nelle ore notturne.

È possiibile personalizzare il veicolo con accessori, colorazioni e altre customizzazioni di pregi.

Per quanto riguarda il comportamento dinamico, è stata ridefinita la distribuzione dei pesi, con le batterie ora posizionate più in basso in modo da garantire più stabilità. Grazie al nuovo motore elettrico e allo sviluppo di diverse mappature (Normal, Sport, Eco, Speed Limited), sono possibili esperienze di guida in grado di adattarsi ad ogni esigenza.

La Birò App consente di abilitare una chiave digitale direttamente dal proprio smartphone. L’app consente di sbloccare e comandare funzionalità aggiuntive: dalla funzione “antifurto” con blocco motore al “drive mode”, per scegliere se guidare in modo più scattante o tenendo conto di consumi più contenuti; non manca il “parental control” in grado di limitare l’utilizzo del veicolo all’interno di zone circoscritte (“geofence”) e ad una velocità limitata.

L’app permette anche di localizzare il veicolo, tenere sotto controllo il livello di carica della batteria, lo stato di efficienza generale ed avere accesso all’assistenza.

I pacchetti Sharing e Sharing Plus per l’app, consentendo di condividere il proprio veicolo con chi si desidera e di accedere ad un’intera flotta di Birò con un unico account e senza chiavi.

Il produttore riferisce che con l’offerta Business, anche aziende, professionisti, imprese commerciali, società di servizi, condomini e intere comunità possono costruire il proprio servizio di sharing su misura.

La velocità e l’accelerazione sono calibrate per l’uso urbano. Il dispositivo IoT di serie può dialogare con città smart: il veicolo è pronto per rispettare in automatico le zone 30, per l’uso keyless via app e varie tipologia di sharing, grazie anche al freno elettromeccanico di stazionamento automatico, con possibilità di azionamento da remoto.

I prezzi non sono stati indicati. La presentazione del nuovo Birò avverrà in occasione della conferenza stampa di lancio prevista mercoledì 9 novembre alle ore 9:20 presso lo stand Estrima (pad. 9, stand C71) alla fiera del Ciclo Motociclo EICMA 2022.

