In Cina iPhone da primo a quinto, per recuperare ci vuole Intelligenza

Il mercato degli smartphone in Cina sembra in ripresa dopo quasi due anni, ma per Apple le cose vanno male, anzi malissimo. A dirlo è la società di analisi di mercato, Canalys secondo cui Apple sarebbe scivolata dal primo posto nelle vendite al quinto.

I numeri che colpiscono Apple, nel mirino da mesi sul mercato asiatico per l’ostilità montante del governo che alimenta il nazionalismo e per la concorrenza di alcuni produttori locali come Huawei che hanno tirato fuori dal cilindro prodotti eccellenti, sono davvero impressionanti.

Apple nel trimestre da gennaio a marzo ha perso il 25% del suo mercato, calando da 13,3 a 10 milioni di unità vendute. La sua quota di mercato è quindi scesa dal 20 al 15% e la sua posizione in classifica, è passata dal primo al quinto posto.

Davanti Ad Apple ci sono tutti i maggiori produttori cinesi di smartphone ma ad avere la la meglio è stata certamente Huawei, tornata al primo posto delle classifiche di spedizione dopo 13 trimestri, con 11,7 milioni di unità, catturando così una quota di mercato del 17%. Il risultato è stato raggiunto grazie alla risposta entusiasta del mercato relativamente alla serie Mate e nova.

Segue OPPO, che salita al secondo posto grazie alle forti vendite della sua ultima serie Reno 11, che ha fatto registrare 10,9 milioni di unità spedire.

Al contrario, dopo un forte quarto trimestre l’anno scorso, HONOR, vivo e Apple hanno rallentato in questo trimestre, piazzandosi rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto.

In particolare, HONOR ha preso la medaglia di bronzo con 10,6 milioni di unità, con un aumento anno su anno del 9%, mentre vivo ha preso solo medaglia di legno con 10,3 milioni di unità e una diminuzione su base annua del 9%.

E’ il momento dell’AI

Secondo il rapporto grazie all’intelligenza artificiale molti produttori Android stanno avendo la possibilità di differenziarsi nella fascia alta di mercato, tanto da riuscire a sfidare Apple.

Canalys, infatti, sostiene che gli smartphone con capacità AI raggiungeranno il 12% delle spedizioni in questo 2024 nella Cina continentale, superando la media globale fissata al 9%.

Al momento, a guidare la classifica degli smartphone con capacità AI è Xiaomi, che in Cina ha fatto da leader mercato in questo settore con la sua serie di punta Xiaomi 14, mentre HONOR ha esplorato funzionalità di intelligenza artificiale cross-device con il suo MagicBook Pro 16.

Anche OPPO, d’altra parte, ha portato avanti grandi investimenti di marketing sui canali televisivi nazionali, ben posizionando i suoi dispositivi con funzionalità di intelligenza artificiale e innovazione.

Huawei che era e resta il più pericoloso concorrente Apple in Cina, nel 2024 punterà massicciamente sull’Intelligenza Artificiale, contando su radici ben profonde su quel mercato, dice Canalys, e sulle sue capacità di integrazione tra hardware e software, quelle di ricerca nelle infrastrutture per Ai e nelle soluzioni per industria e imprese

Apple come ben noto è in ritardo sull’Intelligenza Artificiale e il mercato cinese potrebbe essere un serio problema per tutte le limitazioni imposte dal governo. Per questo Apple avrebbe già firmato per avere l’AI di Baidu, un colosso locale, da sfruttare per la Cina.

Apple in Cina

Nonostante la voglia di volgere sempre più l’attenzione all’India, Apple non è ancora pronta a rinunciare al suo ruolo da protagonista su quel mercato. Del resto circa il 17% delle vendite nette di Apple da ottobre a dicembre provengono dalla Cina. Durante la sua visita, a Shangai Cook ha annunciato l’espansione del centro di ricerca e sviluppo di Apple nella città, evidenziando il ruolo cruciale della Cina nella strategia dell’azienda.

