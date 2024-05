Un cucchiaio smart per mangiare con meno sale

Pubblicità

La giapponese Kirin Holdings Company, Limited (Kirin) testa il business della scienza della salute e proporrà 200 unità di un particolare cucchiaio elettrico smart, un accessorio che “migliora salato e umami” (termine usato nel lessico proprio della fisiologia della nutrizione per definire la particolare sensazione gustativa indotta dal glutammato monosodico) di alimenti a basso contenuto di cloruro di sodio utilizzando energia elettrica.

La particolare stoviglia integra una tecnologia che promette di migliorare la sensazione di salato mangiando alimenti poveri di sodio.

L’idea è nata da una ricerca congiunta del Dr. Homei Miyashita che lavora nel Department of Frontier Media Science dell’Università Meiji, e dalla School of Interdisciplinary Mathematical Sciences (Miyashita Laboratory), con l’obiettivo di migliorare lo stile di vita delle persone che usano sale in eccesso. Le conseguenze di un’alimentazione con troppo sale sul medio-lungo periodo possono essere pericolose: le più comuni sono l’aumento della pressione sanguigna, fino a casi di ipertensione arteriosa, l’insonnia, il reflusso gastrico, fino a casi estremi di malattie renali, ictus e rischio infarto.

La dose giornaliera di sale in una dieta bilanciata dovrebbe assestarsi al di sotto dei 5-6 grammi al giorno di sale e 2,4 grammi al giorno di sodio. In Giappone, l’assunzione giornaliera di sale nelle persone adulte arriva a una media di 10,1g, quantità superiori a quelle indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un problema riconosciuto anche dal ministero della salute, del lavoro e del welfare giapponese.

Il cucchiaio in questione (qui i dettagli) pesa circa 60g, è alimentato da una batteria al litio da 3V (tipo CR2) ed è venduto 19.800 yen (circa 116 euro). Una debole corrente elettrica sulla punta del cucchiaio è a quanto pare in grado di “migliorare il gusto del cibo”, inclusa la sensazione di salato e umami. Sul cucchiaio è presente un interruttore che consente di regolare l’intensità desiderata selezionandola tra 4 livelli. Il produttore riferisce che può essere usato con zuppe, anche quelle con molti ingredienti, curry, riso saltato, cibo in vaschetta, ramen e altri ancora.