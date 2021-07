Apple Watch varia gli algoritmi per analizzare la frequenza cardiaca e i ricercatori protestano

Alcuni ricercatori lamentano l’impossibilità di usare l’Apple Watch per dei studi evidenziando incongruenze nei dati ottenuti nel corso del tempo con il dispositivo. Lo riferisce il sito The Verge spiegando che un biostatistico di Harvard sta ripensando la possibilità di sfruttare l’Apple Watch nell’ambito di uno studio di ricerca dopo avere individuato inconsistenze nei dati sulla variabilità di frequenza cardiaca raccolti dal dispositivo. Il problema sembra avere a che fare con Apple che cambia spesso gli algoritmi sfruttati internamente sul device, con conseguenti problemi per chi avrebbe bisogno di alcuni dati per determinati studi, per l’impossibilità di fare affidamento su un algoritmo in grado di garantire dati sempre corretti nel tempo

“Questi algoritmi sono quelli che noi chiamiamo black box (modello a “scatola nera”, il cui funzionamento interno è non visibile o ignoto, ndr), non sono trasparenti ed è impossibile capire cosa c’è dentro”, riferisce JP Onnela, professore associato di biostatistica della Harvard T.H. Chan School of Public Health e sviluppatore della piattaforma open source Beiwe, sfruttata in altri ambiti per l’acquisizione passiva di dati GPS e accelerometrici derivati dal normale uso dello smartphone e consentire la raccolta di informazioni relative a stato clinico e qualità di vita.

Le incongruenze nei dati della variabilità della frequenza cardiaca sono, come già detto, causate dai continui cambiamenti che Apple apporta ai suoi algoritmi, impedendo a terzi di portare avanti studi (a meno che Apple non indichi espressamente la metodologia usata). Assegnisti di ricerca dello Brigham and Women’s Hospital (BWH) di Boston hanno esportato i dati sulla frequenza cardiaca letti dall’Apple Watch per lo stesso periodo di tempo ma a distanza di diversi mesi; questi dati avrebbero dovuto essere identici ma essendo filtrati da un algoritmo proprietario prima dell’esportazione, risultano estremamente differenti.

Apple, a quanto riferisce il ricercatore, cambia spesso l’algoritmo usato per determinare la variabilità della frequenza cardiaca ma anche altri algoritmi sembrano siano stati cambiati nel corso dei mesi, inclusi quelli legati al monitoraggio del sonno.

Questo problema, come è facile immaginare, impedisce di usare questi dispostivi per alcune ricerche, obbligando all’uso di dispositivi specifici per la raccolta dei dati; sebbene tutto questo non sia un problema per alcuni studi, limita fortemente i ricercatori, costretti a individuare altri prodotti che non sempre però gli utenti hanno a disposizione. I ricercatori chiedono a Apple di rendere noti i cambiamenti predisposti con i vari aggiornamenti agli algoritmi oppure di rendere in qualche modo leggibile dati raw (grezzi) elaborabili per conto proprio da chi fa queste ricerche.