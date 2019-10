Ricicla un Sonos vecchio di 10 anni e hai lo sconto sui nuovissimi modelli con il Trade Up

Sonos ha lanciato i suoi speaker e componenti Sonos di prima generazione più di dieci anni fa e da allora ha creato versioni aggiornate come Sonos Amp, Sonos Port e Play:5 di seconda generazione, oltre a speaker completamente nuovi, tra cui Sonos One, Beam e Move che abbiamo provato in più riprese sulle pagine di macitynet.

I nuovi prodotti includono una tecnologia che consente di attivare funzionalità come AirPlay2, il controllo vocale, l’ottimizzazione automatica Trueplay e molte altre innovazioni future.

A partire dal 30 ottobre i, i possessori di Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 e di dispositivi Play:5 di prima generazione avranno diritto al 30% di sconto su un nuovo prodotto Sonos per ciascun articolo originale sostituito.

“Ci siamo sempre concentrati sulla creazione di un sistema di prodotti che garantisse una vasta scelta e una qualità audio eccellente per anni. Con l’introduzione di speaker e componenti Sonos di nuova generazione, abbiamo guardato al futuro, proponendo un aggiornamento hardware e software per fornire ancora più potenza e funzionalità”, ha spiegato Zack Kramer, VP Retail, Sonos. “Oggi offriamo l’opportunità di godere di queste nuove esperienze audio con Sonos grazie a Trade Up.”

I clienti che possiedono uno o più prodotti idonei potranno seguire una semplice procedura per registrarsi, ricevere lo sconto Trade Up e scoprire qual è la soluzione migliore per riciclare i dispositivi meno recenti.

La procedura si svolge in tre passi: si accede ad un proprio account Sonos o ci si registra, si va alla scheda Trade Up e si selezionano i dispositivi idonei che si desidera mettere in Modalità Riciclo in cambio di un credito.

e si selezionano i dispositivi idonei che si desidera mettere in Modalità Riciclo in cambio di un credito. si conferma sull’app e si riceve istantaneamente uno sconto del 30% per ogni nuovo prodotto Sonos in cambio di ciascun dispositivo che si decide di aggiornare.

Il dispositivo entrerà in Modalità Riciclo dopo 21 giorni. Saranno eliminati tutti i dati e verrà disattivato definitivamente, così potrà essere riciclato in tutta sicurezza.

Si potrà portare il prodotto ad un centro di riciclo o spedirlo a Sonos gratuitamente con una etichetta preimpostata.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina di Sonos dedicata al trade up.