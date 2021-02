Apple aggiorna Shazam con il widget per iPhone

Shazam ha il suo widget per la schermata principale di iPhone. La versione 14.4 dell’app Shazam: Music Discovery pubblicata nelle scorse ore, come si legge nelle note di rilascio, non fa altro che aggiungere questa funzione, consentendo così agli utenti che la scaricano o la aggiornano sul proprio iPhone di vedere la cronologia delle scansioni recenti a colpo d’occhio, direttamente dal riquadro posizionabile tra le pagine della schermata principale del dispositivo.

Dallo stesso widget è anche possibile attivare la funzione di riconoscimento dei brani di Shazam con un click, facilitando così l’accesso al sistema di analisi tramite i microfoni del dispositivo, grazie ai quali in pochi secondi è capace di riconoscere una qualsiasi canzone che si sta ascoltando in radio, in televisione, dagli speaker del supermercato o da qualsiasi altra fonte audio nelle vicinanze.

Per gli utenti Shazam la disponibilità del widget significa poter fare tutto dalla schermata principale di iPhone. Basta infatti sbloccare il dispositivo e dare un’occhiata al widget per sbirciare la cronologia o, cliccarlo, per aprire l’app e avviare la scansione. Chiaramente per poter beneficiare di questa funzione è richiesto un iPhone sul quale è possibile installare iOS 14, perché è da questa versione del sistema operativo che Apple ha introdotto i widget nella schermata principale.

Ve ne avevamo parlato al lancio di iOS 14 a settembre attraverso questo articolo, dove trovate spiegato come accedere alla nuova funzione widget e come aggiungere quelli desiderati, nel formato preferito, tra le icone delle app. Per quanto riguarda quello di Shazam, ci sono tre formati disponibili: quadrato 2×2, che mostra soltanto l’anteprima dell’ultima scansione, rettangolare 4×2 con le ultime tre scansioni oppure nel più grande formato quadrato 4×4 che elenca le quattro scansioni più recenti.

Vi ricordiamo che Shazam è un’applicazione di Apple. Nel 2017 la società che ideò questa utilissima funzione fu comprata per 400 milioni di dollari e da quel momento Apple l’ha integrata direttamente nei propri servizi.

Oltre all’app Shazam: Music Discovery, disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage, trovate il medesimo servizio integrato in Siri, in Apple Music e, a partire da iOS 14.2, anche nel Centro di Controllo (qui vi abbiamo spiegato come funziona).

Data perciò la comodità di richiamare la scansione tramite Siri o dal Centro di Controllo, la principale utilità dell’app Shazam è quella di poter accedere alla cronologia delle scansioni per poter riascoltare i brani cercati di recente. Da questo momento, anche direttamente dalla schermata principale di iPhone grazie ai widget.

L'app Shazam di Apple si carica gratis per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage da questa pagina di App Store, invece per Android si parte da questa pagina di Google Play Store.