Ridley Scott affitta una città per la serie Apple TV plus

La puntata pilota della serie Sinking Spring per Apple TV+ del leggendario regista e produttore esecutivo Ridley Scott è quasi pronta, e tra le tante curiosità che la riguardano c’è l’affitto di un’intera città per le riprese. Si tratta di un dramma poliziesco scritto da Peter Craig, già sceneggiatore di Top Gun: Maverick, una pellicola del 2022 dedicata alla memoria di Tony Scott, regista del film originale e fratello del sopracitato Ridley.

Fino al momento in cui scriviamo il canale stampa di Apple TV+ non ha annunciato ufficialmente alcun dettaglio di questa nuova serie diretta e prodotta da Ridley Scott, ma pare che la sola produzione dell’episodio pilota sia costata 50 milioni di dollari. Secondo il portale specializzato in cinema World of Reel, questo investimento sarebbe servito per coprire appena due settimane di riprese e comprenderebbe l’affitto di un’intera città, inclusa l’assunzione di polizia e vigili del fuoco e la detonazione di un’abitazione.

Le riprese sono cominciate a inizio febbraio a Philadelphia e ha visto la collaborazione di cinque troupe televisive, per un totale di 280 persone, che hanno filmato contemporaneamente le stesse scene girate sul set. Si parla di dozzine di allestimenti al giorno – ovvero riposizionamento di telecamere, luci e suoni – per filmare le scene necessarie.

Sulla serie Sinking Spring di Ridley Scott per Apple TV+

Riguardo l’episodio pilota, pare racconti scene concitate e ad alta pressione; non è chiaro invece se gli episodi successivi (di cui non se ne conosce il numero) saranno altrettanto frenetici, né se per poter essere girati avranno bisogno dello stesso budget.

Il protagonista di Sinking Spring è interpretato dal quarantenne Brian Tyree Henry, noto principalmente per il ruolo di Alfred “Paper Boy” Miles nella serie televisiva Atlanta e candidatosi nel 2017 al Premio Emmy come miglior attore guest star nella serie drammatica This Is Us.

Secondo le indiscrezioni la serie è basata sul libro Dope Thief di Dennis Tafoya e racconterebbe le vicende di due amici che si atteggiano ad agenti della DEA (Drug Enforcement Administration, l’agenzia americana che combatte il traffico di sostanze stupefacenti) mentre in realtà rapinano una casa: una truffa che metterebbe poi in luce un’enorme operazione di droga.

