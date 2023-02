Apple Watch e salute del cuore, nuove ricerche di frontiera

Apple svela nuovi modi in cui il suo indossabile Apple Watch viene utilizzato dai ricercatori per “Esplorare nuove frontiere nella salute del cuore”. La multinazionale di Cupertino afferma che i prossimi progetti includono l’utilizzo dell’app Apple Watch ECG con bambini e adolescenti, la misurazione della salute del cuore dei vigili del fuoco e altro ancora.

Nei prossimi mesi il dott. Rachel Conyers e il suo team del Murdoch Children’s Research Institute in Australia esploreranno la “sensibilità dell’app Apple Watch ECG in 40 pazienti bambini e adolescenti”. Attualmente, ricordiamo, l’app ECG è autorizzata solo per l’uso in pazienti adulti.

Apple spiga che Apple Watch, di qui a breve, potrà aiutare anche i vigili del fuoco. A tal proposito, alla Texas A&M University, il professore associato Dr. So-Min Cheong collaborerà con Marco Perez di Stanford Medicine per “studiare l’impatto del fumo degli incendi sulla salute del cuore”.

La stagione degli incendi inizia in primavera in Texas e in estate in California, e fino a 200 vigili del fuoco in questi luoghi si uniranno allo studio

I vigili del fuoco indosseranno anche un monitor della qualità dell’aria e completeranno indagini relative al sonno, all’attività e ai sintomi legati al fumo degli incendi.

Studi e ricerche resi possibili grazie al monitoraggio costante di Apple Watch sono in corso non solo in USA ma anche nel Vecchio Continente. Nei centri medici dell’Università di Amsterdam, il dott. Sebastiaan Blok utilizzerà Apple Watch per studiare i modi per rilevare la fibrillazione atriale in anticipo.

Come parte dello studio, il team ha intenzione di arruolare più di 300 pazienti di età superiore ai 65 anni che presentano un elevato rischio per la fibrillazione atriale. La metà dei partecipanti – il gruppo di intervento – indosserà Apple Watch per almeno 12 ore al giorno.

Apple promuove anche il suo programma per fornire ai ricercatori Apple Watch supporto per scoprire nuovi orizzonti nella ricerca sanitaria, compresa la “comprensione scientifica del cuore”. Gli sforzi svelati oggi rappresentano il “lavoro dei ricercatori sanitari di tutto il mondo che stanno usando Apple Watch per studiare il cuore come mai prima d’ora”.

