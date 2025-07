Rifinitore e rasoio Philips Series 5000 a metà prezzo, solo 39,99 euro

Il rifinitore Philips Series 5000, un kit completo per la cura di barba, capelli e corpo, pensato per chi desidera un unico dispositivo versatile con regolazioni precise e tecnologia avanzata, è disponibile ora su Amazon a 39,99€

Il cuore del sistema è la tecnologia BeardSense, capace di rilevare la densità della barba fino a 125 volte al secondo e di adattare la potenza in tempo reale, migliorando l’efficacia del taglio anche sui peli più difficili. Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile garantiscono una durata elevata senza bisogno di lubrificazione, mantenendo le prestazioni costanti nel tempo. L’intero dispositivo è impermeabile, utilizzabile sotto la doccia e facile da risciacquare.

Con 14 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 16 mm, il rifinitore Philips Series 5000 si adatta a ogni stile di barba, capelli e corpo. Gli accessori includono rifinitori per naso e orecchie, pettini regolabili, un rasoio con sistema di protezione per la pelle e una lama in metallo per rifiniture dettagliate. L’astuccio morbido e la spazzolina per la pulizia completano la dotazione pensata per un uso domestico ordinato ed efficiente.

La batteria agli ioni di litio offre fino a 120 minuti di autonomia con una sola carica e supporta la ricarica rapida in 5 minuti tramite cavo USB-A (alimentatore non incluso).

Pensato per chi gestisce la rasatura completa a casa, perfetto per tutte le esigenze di rasatura, unisce versatilità e autonomia in un solo dispositivo, offrendo un’alternativa pratica al barbiere per la cura regolare di barba, capelli e corpo, ora ad un prezzo eccellente

Il rifinitore Philips Serie 2000 costerebbe 80 euro (prezzo Philips) è in vendita con forte sconto sul negozio ufficiale a 50€, ma Amazon batte tutti con, un prezzo di 39,99€ la metà di quello originale

