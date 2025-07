iOS 18.6 sta per arrivare ed è tutto per l’Europa

Nel pieno del clamore per iOS 26 e con l’attenzione rivolta già all’iPhone 17, Apple sta lavorando all’ultimo aggiornamento, quello ad iOS 18.6. La seconda beta del sistema operativo è stata appena rilasciata ed apparentemente ha funzioni secondarie, sostanzialmente potrebbe essere finalizzata a riparare alcuni bug.

Dal punto di vista funzionale è però importante per l’Europa perché muove Apple verso il rispetto di alcune delle condizioni imposte dall’Ue per l’adeguamento al Digita Markets Act

L’Europa al centro delle modifiche visibili

Apple ha iniziato infatti ad implementare una nuova esperienza utente per l’installazione di store alternativi e app distribuite fuori dall’App Store, in risposta agli obblighi imposti dal DMA.

La nuova interfaccia compare quando si tenta di installare marketplace esterni o app scaricate via web. Il cambiamento è una conseguenza diretta delle norme europee, il cui rispetto, che secondo diversi esperti e sviluppatori, Apple avrebbe reso artificiosamente complicata, tanto da risultare più penalizzante di prima per chi sceglie vie alternative all’App Store ufficiale.

Con l’arrivo di iOS 18.6, Apple introduce significative modifiche, facilitando l’installazione di app e marketplace alternativi direttamente dal web.

In precedenza, Apple scoraggiava l’installazione di app fuori dall’App Store con avvisi allarmanti. Con iOS 18.6, il processo sarà semplificato: alla prima installazione da un nuovo sviluppatore, iOS mostrerà informazioni dettagliate su provenienza e autorizzazioni; per installazioni successive dallo stesso sviluppatore, il processo sarà più rapido e simile a quello dell’App Store.

Inoltre, entro fine anno, sarà introdotta una nuova API che permetterà agli sviluppatori di avviare l’installazione di app esterne direttamente da un’altra loro app, senza passaggi esterni. Queste modifiche rappresentano un passo importante verso una maggiore flessibilità e apertura dell’ecosistema iOS in Europa.

Tracce di futuro hardware

Interessante il fatto che tra le stringhe individuate nel codice ce n’è una che attira l’attenzione: /System/Library/PrivateFrameworks/ProgressUI.framework/apple-logo-1088@2x~home.png . Il nome del file contiene il termine “~home”, una struttura insolita nei file di sistema Apple, che potrebbe rimandare a un dispositivo inedito legato all’ambiente domestico, forse il tanto vociferato HomePad.

Come provare iOS 18.6 in anteprima

L’aggiornamento è disponibile in versione beta sia per il pubblico che per gli sviluppatori. Non serve un account a pagamento: basta seguire pochi passaggi.

Beta pubblica

Andare su beta.apple.com e accedere con l’Apple ID. Registrare il proprio dispositivo. Aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Selezionare iOS Public Beta nella sezione “Aggiornamenti beta”.

Beta per sviluppatori

Scaricare l’app Apple Developer da App Store. Accedere con l’Apple ID. Attendere la comparsa dell’opzione iOS Public Beta in “Aggiornamento software”.

Quando arriva la versione finale

Apple dovrebbe rilasciare la versione definitiva di iOS 18.6 entro la fine di luglio. È probabile che resterà una release tecnica, utile a chi vorrà un sistema stabile in attesa delle novità vere di settembre.