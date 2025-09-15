Rilasciato macOS 26 Tahoe, cosa cambia e quali Mac può aggiornare

Apple rilasciato la versione finale di macOS 26, nome in codice Tahoe, presentato durante il keynote del WWDC 2025. Oltre a un design rinnovato chiamato Liquid Glass, il sistema operativo introduce nuove funzionalità come un’app Telefono per Mac, un Spotlight potenziato e l’integrazione delle Live Activities. Ma la domanda che molti utenti si pongono è: il mio Mac sarà compatibile?

Mac compatibili con macOS 26 Tahoe

Secondo l’elenco ufficiale di Apple, questi sono i modelli che potranno installare macOS 26:

MacBook Air con chip Apple Silicon (dal 2020 in poi)

MacBook Pro con chip Apple Silicon (dal 2020 in poi)

MacBook Pro 16″ (2019)

MacBook Pro 13″ (2020, con quattro porte Thunderbolt 3)

iMac (2020 e successivi)

Mac mini (2020 e successivi)

Mac Studio (2022 e successivi)

Mac Pro (2019 e successivi)

Alcuni Mac Intel restano supportati

Nonostante l’eliminazione progressiva dei modelli con chip Intel, Apple ha mantenuto la compatibilità di alcuni Mac Intel selezionati. È un dettaglio importante, perché segna l’ultima generazione di Mac non Apple Silicon a ricevere una versione principale del sistema operativo. In particolare:

MacBook Pro 16″ (2019)

MacBook Pro 13″ (2020, con quattro porte Thunderbolt 3)

Mac Pro (2019)

Si tratta di modelli ancora molto diffusi, spesso presenti in ambienti professionali, che potranno quindi sfruttare le novità di macOS 26 almeno per un altro anno. Tuttavia, molte funzionalità avanzate – come quelle basate su Apple Intelligence – resteranno comunque limitate ai Mac con chip M1 o successivi.

Per tutti i dispositivi che resteranno fermi a macOS Sequoia, Apple continuerà comunque a fornire aggiornamenti di sicurezza per almeno tre anni.

macOS 26 è l’ultima versione per i Mac Intel

Come detto sopra, Apple ha anche annunciato ufficialmente durante l’evento Platforms State of the Union che i Mac con processore Intel non riceveranno macOS 27, atteso per il prossimo anno, anche se continueranno a essere supportati con aggiornamenti di sicurezza.

In pratica dal 2026 in poi, con l’arrivo di macOS 27, solo i Mac con chip Apple Silicon verranno supportati. Si chiude così una fase iniziata nel 2006 con il passaggio da PowerPC a Intel, e conclusa nel 2020 con l’introduzione della linea Apple Silicon

Per verificare il modello del proprio Mac, basta cliccare sul menu  in alto a sinistra e selezionare “Informazioni su questo Mac”.

