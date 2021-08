Robocar è il concept di robotaxi a guida autonoma di Baidu

In occasione dell’evento Baidu World 2021, l’azienda nota per il principale motore di ricerca in lingua cinese ha presentato il concept di un veicolo a guida autonoma denominato Baidu Robocar.

Robocar è propagandato come in grado di guidare autonomamente alla stregua di un conducente umano. Dalla descrizione sembra trattarsi di un veicolo a guida autonoma di livello 5 (in grado di avanzare in modo completo senza l’intervento umano) ma non è stata espressamente indicata l’assegnazione prevista dalla Society of Automotive Engineering che prevede livello da 0 (nessun grado di automazione) a 5 (completa automazione).

Molti servizi di robotaxi senza conducente odierni prevedono la guida autonoma di livello 4 (alta automazione), in grado di gestire qualsiasi evenienza, ma che richiedono la presenza di determinate caratteristiche di segnaletica stradale e non sono normalmente utilizzabili in condizioni estreme di guida come in caso di maltempo.

Nella dimostrazione del suo Robocar, Baidu ha mostrato la possibilità di fare inversioni, cambiare la direzione di marcia se l’utente cambia destinazione e di sterzare in tempo reale intorno a eventuali ostacoli. «Potete davvero fare un sonnellino durante il viaggio, e poiché lo spazio dell’abitacolo è abbastanza grande, è anche possibile allungare il corpo per lo stretching».

Oltre al nuovo Robocar, Baidu ha anche annunciato l’espansione del servizio di robotaxi Apollo Go con autopilota già attivo a Pechino, utilizzabile con app grazie alla quale è possibile individuare il veicolo che si trova più vicino al cliente.

Stando a quanto riferisce Baidu, Apollo Go è servito come prova per testare e verificare la tecnologia di guida autonoma. Ora, con il brand Luobo Kuaipa, l’azienda mira all’espansione su larga scala, affermando che il focus sarà l’esperienza utente, l’implementazione di flotte e la commercializzazione dei veicoli.

Due mesi addietro Baidu ha siglato un accordo con la casa automobilistica cinese BAIC Group per costruire 1.000 taxi senza conducente nei prossimi tre anni che verranno distribuiti nelle strade della nazione. I robotaxi in questione (guida autonoma livello 4) saranno prodotti a un prezzo di cica 480.000 yuan (circa 75.000 dollari) rispetto alla media di 1 milione di yuan (circa 155.000 dollari) di veicoli autonomi con capacità simili.

Baidu ha anche riferito di avere avviato la produzione industriale di Kunlun II, seconda generazione di un chip per l’IA (Intelligenza Artificiale) che sfrutterà un processo costruttivo a 7nm e capacità computazionali che promettono di essere da due a tre volte superiori rispetto al precedente. Il chip Kunlun è usato nell’ambito dei veicoli a guida autonoma, funzionalità smart per la gestione del traffico, assistenza alla guida e altro ancora.

Nel frattempo la guida autonoma di Tesla è sotto inchiesta in USA per una serie di incidenti con veicoli di soccorso.