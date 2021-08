Fitbit Charge 5 svelato nei render prima della presentazione

In rete stanno circolando le immagini di quello che dovrebbe essere il prossimo Charge 5 di Fitbit: si tratta del modello di quinta generazione, che potrebbe introdurre uno schermo a colori e un quadrante dalle cornici arrotondate, che ne ammorbidiscono il design.

I rendering sono stati pubblicati da Evan Blass, conosciuto nel settore per essere riuscito più volte a mettere le mani in anticipo sulle foto o sui disegni tecnici dei prodotti, talvolta anche di Apple, che sono poi stati lanciati sul mercato confermando quanto aveva anticipato il leaker.

Nel caso del Fitbit Charge 5 ci troviamo di fronte a uno smartband che somiglia al tracker Luxe rilasciato dall’azienda nel mese di aprile e di cui trovate la nostra prova di luglio a questo indirizzo. Specialmente i bordi arrotondati sullo schermo conferiscono quell’aspetto elegante che manca al modello che andrà a sostituire, dove la curvatura del display si fonde in maniera uniforme con il resto del dispositivo.

Da quanto si può vedere dalle immagini, due pannelli sottili visibili in ambo i lati del quadrante dovrebbero offrire nuovi controlli capacitivi, per navigare tra menu e interfaccia, scorrere la visualizzazione e confermare le scelte.

In precedenza nei modelli Charge 4 e Fitbit Sense erano presenti singoli pulsanti capacitivi che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono stati uniformemente adorati dal pubblico. Alcuni tra chi ha avuto modo di provarli sostengono infatti che sono poco pratici da usare e molto meno precisi rispetto ai pulsanti fisici, specialmente se si sta navigando tra i menu durante a metà di un allenamento.

L’altro grande cambiamento per Charge 5 che si apprende dai disegni riguarda l’aggiunta dello schermo a colori. Per il resto, Evan Blass ha mostrato tre diverse colorazioni per il cinturino, che vanno dall’antracite scuro al verde acqua, fino a una variante in color crema beige.

Questo è tutto quel che si sa al momento: delle specifiche tecniche se ne sa poco anche se i cambiamenti rispetto al Charge 4 non dovrebbero essere così importanti. Insomma, c’è da aspettarsi il solito tracciamento della frequenza cardiaca e del sonno, magari un sistema di monitoraggio della saturazione del sangue, il GPS e poco altro.

