Su eBay droni in offerta e telecomando RC, si parte da appena 32,99 euro

La bella stagione ci spinge ad uscire di casa, anche grazie all’allentamento delle misure di contenimento del virus, che ad oggi sembra fortunatamente un lontano ricorso. Per questo vi proponiamo oggi due droni, e un telecomando RC da abbinare ad auto e barche RC. Si parte da appena 32,99 euro; ecco i link per acquistarli su eBay.

MJX Bugs 5W B5W

Il drone che più di altri possiamo consigliarvi per iniziare è il modello MJX Bugs 5W B5W. Questo perché, da un lato risulta economico, ma dall’altro non rinuncia a caratteristiche d’eccezione, come la presenza di motori brushless (per intenderci quelli utilizzati sui DJI più costosi), che consentono al velivolo di sollevare pesi, come la camera integrata che garantisce riprese a 1080p.

Il radiocontrollo è incluso, con un range di volo, che sulla carta dovrebbe arrivare a circa 200/300 metri: si tratta di una buona distanza, anche considerando che si va già oltre i limiti imposti dalle regolamentazioni attuali.

Buona la batteria, piccola nelle dimensioni, da 1800 mAh, in grado di mantenere il volo in drone per più di 10 minuti (verosimilmente 12/13 con condizioni meteo favorevoli). In ogni caso, la versione sconto include già tre batteria, quindi garantendo oltre 30 minuti di volo certi.

Non manca, poi, il GPS integrato, che consente un volo stabile, senza doversi preoccupare che il drone si allontani involontariamente, causa vento, e il ritorno alla base con la pressione di un solo tasto.

Con una batteria e valigia per un facile trasporto, lo si acquista su eBay in offerta a 167,99 euro.

SG907

Se cercate qualcosa di leggermente più economico, ecco il modello SG907, drone dotato di GPS integrato e sistema di posizionamento tramite sensore ottico, per un volo stabile e preciso. La sua telecamera trasmette in tempo il flusso video allo schermo dello smartphone, tramite connessione Wifi. Non mancano le modalità di volo Follow Me, navigazione intorno a punto fisso, mentre la batteria al litio offre 18 minuti di volo.

La videocamera 4K propone un angolo regolabile di 90 gradi, così da poterla regolare a seconda degli scenari da riprendere. Non manca il sistema di posizionamento GPS, il ritorno automatico a casa con la pressione di un solo pulsante, e tante altre modalità di volo.

Ci si potrà divertire a scattare foto e girare video tramite gesture delle mani. Infatti, di fronte all’obiettivo anteriore della fotocamera, l’utente potrà effettuare gesti specifici per scattare foto o girare video.

Il drone da spiegato ha dimensioni di 36 x 32 x 7,5 cm, mentre piegato raggiunge i 15 x 9 x 7.5 cm. Il peso rimane sempre invariato, pari ad appena 230,8 grammi.

Si acquista da questo indirizzo a partire da 100 euro, a seconda della quantità di batterie desiderate.

Originale GoolRC TG3

Dulcis in fundo, se disponete già di un veicolo a quattro ruote, o di una barca RC, ecco GooIRC TG3- Si tratta di un radio comando che consente di controllare automobil o imbarcazioni RC, con supporto multi dispositivo.

Gode di un’altra sensibilità di ricezione, grazie ad un sistema di controllo remoto da 2,4 Ghz. Ha dimensioni di 225 x 135 x 75mm e un peso di 285 grammi.

Costa 32,99 euro, con sconti per acquisti multipli.

Le offerte sono è valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.