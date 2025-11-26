Black Friday, Rowenta AeroSteam stiratrice verticale con aspirazione a 99,98€

Oggi su Amazon è scontato il Rowenta AeroSteam, pensato per chi cerca una stiratura più rapida e senza asse. Il prezzo cala da 129,99€ a 99,98€, con funzioni combinate di vapore e aspirazione per una finitura più efficace sui tessuti.

Stiratura verticale con funzione di aspirazione

Il Rowenta AeroSteam unisce vapore ad alta pressione e aspirazione attiva per tendere i tessuti e migliorare l’efficacia della stiratura verticale. Il sistema riduce le pieghe più ostinate su camicie, abiti e tendaggi senza bisogno di un’asse da stiro. Il vapore continuo ammorbidisce le fibre, mentre l’aspirazione le mantiene in posizione, consentendo un risultato più preciso e veloce. Il design verticale ne facilita l’uso anche in piccoli spazi.

Potenza di 2170 W e riscaldamento rapido

Con una potenza da 2170 watt, Rowenta AeroSteam è pronto all’uso in meno di 70 secondi. Il serbatoio da 1 litro offre un’autonomia sufficiente per lunghe sessioni di stiratura, mentre la piastra riscaldata consente un contatto più efficace con i capi. La combinazione di vapore e aspirazione riduce i tempi complessivi e si rivela utile anche per rinfrescare i tessuti tra un lavaggio e l’altro.

Facile da usare, con supporto per appendere i capi

Il dispositivo è dotato di un supporto per appendiabiti integrato, ruote per il trasporto e un tubo flessibile per una maggiore libertà di movimento. La struttura stabile consente di stirare in posizione verticale senza sforzo, con pulsanti di controllo accessibili e sistema anticalcare integrato. È adatto a tutti i tipi di tessuto, compresi quelli delicati, e può essere utilizzato anche per sanificare imbottiti e tessili d’arredo.

Il prezzo attuale su Amazon è 99,98€, rispetto ai 129,99€ di listino.

