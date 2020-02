RTRO, l’app che trasforma iPhone in una videocamera vintage

Gli amanti del video ora hanno un’opzione vintage per registrare i propri ricordi. Con l’app RTRO, progettata appositamente per essere usata sugli iPhone, è possibile registrare clip con effetti retrò realizzati con il contributo di diversi film maker professionisti.

Tra i nomi citati dagli sviluppatori figurano Taylor Pendleton, Forrest Mankins, Ani Acopian, Zach Lower, Niles Grey, Caleb Babcock, Adam Kingman, Natalie Allan ed Andrew Stoner, che avrebbero singolarmente messo in campo la propria esperienza per la realizzazione dei filtri disponibili all’interno dell’app.

L’applicazione approccia alle registrazioni video del passato non solo nell’effetto finale della filigrana, ma anche nel modo di registrare: è infatti possibile avviare la registrazione, interromperla e riprenderla in seguito, creando così al termine un’unica ripresa fatta di più spezzoni, proprio come si era soliti fare un tempo con le cineprese su cassetta.

Al termine insomma ci sarà un solo file per raccontare ad esempio una festa di compleanno oppure una giornata fuori porta, con la possibilità però di beneficiare del digitale per ritagliare o rimuovere le clip indesiderate ed ottenere un file finale proprio come lo si desidera in pochi click.

L’app registra in diversi formati tra cui il cinematografico a 9:16, il più consueto a 3:4 oppure il quadrato 1:1. E’ persino possibile selezionare diversi tipi di framerate – tra 6, 12, 18, 24 o 30 fps – per rendere la clip più o meno vintage ed include la funzione di zoom e di auto-inseguimento del soggetto inquadrato.

I filmati finali possono poi essere esportati in diversi formati per poter essere pubblicati su Instagram, inviati su Whatsapp o semplicemente archiviati sul rullino fotografico.

RTRO è un’app gratuita disponibile su App Store in versione per iPhone ma alcune delle sue funzioni sono disponibili abbonandosi al costo di 1,99 dollari al mese oppure 14,99 dollari l’anno (in questo caso si risparmia il 38%).