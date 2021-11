Samsung accorcia su Apple con Galaxy Watch 4 ma per poco

Grazie all’ultimo smartwatch di Samsung, Galaxy Watch 4, il colosso sudcoreano ha visto aumentare drasticamente la sua quota di mercato nel terzo trimestre, recuperando su Apple, oltre che su Huawei. Nello stesso periodo la quota di mercato della multinazionale di di Cupertino è diminuita del 10%. Tuttavia, afferma questo rapporto, il risultato è solo dovuto a una questione di tempismo, che ha favorito Samsung in due modi.

Le spedizioni globali di smartwatch nel terzo trimestre di quest’anno sono aumentate del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, continuando la loro crescita a due cifre dopo il trimestre precedente, secondo il Global Smartwatch Model Tracker recentemente pubblicato da Counterpoint Research.

Grazie al lancio della serie Galaxy Watch 4, Samsung ha raggiunto le sue spedizioni trimestrali più alte, riducendo il divario con Apple e recuperando il secondo posto da Huawei. Da notare che, in ogni caso, Apple ha ancora mantenuto il primo posto nel terzo trimestre del 2021, anche se la sua quota è scesa del 10% su base annuale.

Sono però due i fattori che hanno favorito Samsung. In primis, si è trattato del trimestre di lancio dell’ultimo smartwatch di Samsung, e non solo: si è trattato di un nuovo orologio con Wear OS, anziché con il sistema Tizen dell’azienda.

Il grande vantaggio di questo smartwatch è che con il passaggio a Wear OS ora i proprietari di Galaxy Watch potranno utilizzare le app di Google, perché ha il Play Store installato come store di sistema. Google Maps è, probabilmente, una delle più grandi vittorie in questa periferica, ed è infatti preinstallata su Watch 4.

Ed allora, in questo senso, come sostiene il rapporto, questo Galaxy Watch 4 è la scelta più ovvia per chi ha uno smartphone Android, in quanto adesso è tra i migliori orologi Wear OS.

In secondo luogo, Apple Watch Series 7 non è stato disponibile fino a ottobre, facendo registrare dunque tutte le vendite solo nel quarto trimestre. Una volta disponibili quesiti dati relativi al periodo natalizio, il quadro sarà ben diverso da quello attuale.

È probabile che l’impatto del nuovo smartwatch di Samsung, dunque, sia di breve durata, anche se la società coreana potrebbe beneficiarne a lungo termine perché sta inseguendo un mercato che non entra per forza in competizione con quello Apple.

La recensione di Apple Watch 7 è disponibile qui, invece per tutte le notizie dedicate all’indossabile di Apple si parte da questa pagina di macitynet.