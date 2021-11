Rolls-Royce, l’aereo elettrico ha già numeri da record

Solo due mesi dopo il suo primo volo, l’aereo elettrico battezzato Spirit of Innovation di Rolls-Royce ha raggiunto una velocità massima di 387,4 miglia orarie (MPH), oltre 620 km/h, battendo provvisoriamente il record di velocità per gli aerei elettrici.

Come riferito da Gizmodo, ha anche raggiunto e sostenuto la velocità massima di 345,4 MPH su un percorso di 3 chilometri e il tempo più basso a un’altitudine di 3.000 metri. I record devono ancora essere certificati, ma se la velocità di 345,5 MPH viene confermata, batterebbe l’attuale record di 213 miglia orarie, detenuto da un Extra 330LE alimentato da Siemens, superandolo di ben 132 MPH.

Rolls-Royce (inteso come aviazione, non la casa automobilistica), ha condotto i test il 16 novembre scorso e per far certificare i record sta sottoponendo le prove alla Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l’ente responsabile dei record mondiali dell’aviazione. Se confermate, le velocità sarebbero piuttosto impressionanti considerando che l’aereo ha effettuato il suo primo volo solo a settembre, suggerendo che con più tempo potrebbe spingersi ancora oltre.

Lo Spirit of Innovation è un aeroplano “tail-dragger” della vecchia scuola (sterzante nella parte posteriore) con il tettuccio spinto indietro. È alimentato da un motore da 400kW (535 HP), 750 volt e Rolls-Royce ha affermato di utilizzare «Il pacco batteria di propulsione più denso di potenza mai assemblato nel settore aerospaziale», con ben 6.480 celle.

Attualmente gli aeroplani elettrici non sono pratici, né convenienti, poiché le batterie attuali sono 50 volte meno dense di energia rispetto al carburante degli aerei, come rileva Engadget. Tuttavia risultano interessanti e utilizzabili per viaggi molto brevi, inclusi voli di 30 minuti per collegare la periferia residenziale con i grandi centri urbani o grandi città vicine tra loro, con il prossimo arrivo di servizi di aerotaxy.

A differenza dei motori ICE non turbocompressi, i motori elettrici mantengono la piena potenza mentre un aeroplano sale, rendendoli ideali per i tentativi di record di tempo-altitudine, come ha appena dimostrato questo Spirit of Innovation.

