Batteri, hub, altoparlanti e caricabatterie, offerte Anker per la settimana del Black Friday

Anker partecipa al Black Friday con quasi tutto il suo listino. Si tratta di sconti su tanti prodotti alcuni dei quali di grande interesse per i nostri lettori. Si tratta, come noto per chi conosce il marchio, di hub, caricabatterie, altoparlanti.

Tra i più “gettonati” segnaliamo questo hub USB-C che supporta fino a 100W in alimentazione e quindi garantisce le migliori prestazioni possibili per chi ha un MacBook Pro di ultima generazione proposto a solo 31 € (invece che 50€).

Molto interessante anche la batteria Powerbank PowerCore 13000 a 22,39 euro (invece che 29,99€), mentre se vi serve un caricabatterie vi consigliamo il PowerPort “Atom III” Slim se avete ancora diversi prodotti che si collegano ad USB 3.1 ma volete anche ottime prestazioni dalla porta USB- C oppure il Nano che è piccolissimo.

Sotto la lista completa dei prodotti in sconto. Di molti abbiamo svolto test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct MacBook, con Porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione Alimentazione 100 W), Porta HDMI 4K, Porta Dati USB C e USB A 3.0, Lettore schede SD e microSD In offerta a 31,99 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Powerbank 20000mAh Anker PowerCore Essential 20000mAh, power bank con PowerIQ e ingresso USB-C, caricabatterie portatile per iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, iPad, batteria esterna ad alta capacità In offerta a 26,99 € – invece di 36,99 €

sconto 27% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Powerbank PowerCore 13000 – Power Bank Tascabile Ultra-Compatto da 13000mAh a Ricarica Rapida PowerIQ e VoltageBoost per iPhone, Samsung, Huawei e Altri In offerta a 22,39 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Power bank Anker PowerCore III Elite 25600 erog. alim. 60 W con caricab. da 65 W, pac. caric. portatile erog. alim. per USB-C, MacBook Air/Pro/Dell XPS/iPad Pro 2020, iPhone 11 Pro/11/X/8, ecc In offerta a 76,99 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker PowerPort+ Atom III – Caricatore da parete compatto 60W PIQ 3.0 & GaN Tech USB-C, doppia porta con PIQ 2.0 USB-A e 45W USB-C, USB-C Laptops, Macbook, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel e altri In offerta a 31,49 € – invece di 41,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker PowerPort Speed 5 Caricatore da Parete 63W con Doppia Porta Quick Charge 3.0 per Samsung Galaxy S7/S6/edge/edge+,Note 4/5,LG G4/G5, HTC one M8/M9/A9,Nexus 6 e con PowerIQ per iPhone,iPad e altri In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker – PowerPort “Atom III” Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Solo per iPhone 12/12 Pro/12 PRO Max/12 Mini. In offerta a 28,69 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker Stazione di RIC. Wireless Prodotti Apple, Supporto 3 in 1 PowerWave con certif. Qi per Apple iWatch, iPhone SE/11/Pro Max/XS, AirPods PRO (Senza Cavo di RIC. per Watch e Adattatore CA) In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Caricatore 30W USB C Power IQ 3.0 Anker, PowerPort III mini, caricatore Power Delivery compatto, LED per iPhone 12/XS/Max/X/8, iPad Pro, MacBook, ecc. In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Anker PowerConf – Altoparlante Bluetooth per conferenze con 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 batterie e connettività USB-C per home office (nero) In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Anker Soundcore Flare 2, con protezione impermeabile IPX7 e suono a 360 ° per cortile e beach party, altoparlante wireless da 20 W con PartyCast, regolazione EQ e tempo di riproduzione di 12 ore, nero In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).