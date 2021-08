Samsung presenta Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic

Nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, dispositivi presentati come qualcosa che dare inizio a “una nuova era nell’innovazione degli smartwatch”. Sono, infatti, i primi dispositivi a includere il nuovo Wear OS Powered by Samsung, prodotto in collaborazione con Google, e dotati di One UI Watch, definita “l’interfaccia utente di Samsung più intuitiva di sempre”.

La serie Galaxy Watch4 vanta prestazioni hardware avanzate, un’esperienza d’uso senza soluzione di continuità e connessa “come mai prima d’ora”. Si tratta di nuovi dispositivi completamente ridisegnati, indiati come in grado di fornire ai consumatori “i migliori strumenti per tenere sotto controllo il proprio benessere”.

Galaxy Watch4 è dotato de sensore BioActive, che vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – permettendo di monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea.

Il nuovo strumento di misurazione della composizione corporea, secondo il produttore è in grado di fornire un approfondimento sulla salute e la forma fisica generale, con misurazione di parametri chiave come la massa muscolare e scheletrica, il metabolismo basale, la percentuale di acqua e quella di grasso corporeo. Ora è possibile controllare la propria composizione corporea dal proprio polso, utilizzando due dita. In circa 15 secondi, spiega ancora i produttore, i sensori dello smartwatch cattureranno circa 2.400 valori.

I nuovi smartwatch sono dotati di una serie di funzionalità per il benessere, così da tenere traccia delle attività quotidiane e restare motivati. È possibile scegliere tra un’ampia gamma di allenamenti guidati, divertirsi con le Sfide di gruppo con amici e familiari o attrezzare una palestra in casa, collegando Galaxy Watch4 allo Smart TV Samsung, su cui visualizzare il conteggio delle calorie e le metriche della frequenza cardiaca, per un monitoraggio più semplice. E quando si è pronti a riposare dopo un allenamento intenso, la serie Galaxy Watch4 offre un quadro più completo dell’andamento del sonno con maggiori dettagli rispetto alle precedenti versioni. Non solo è possibile rilevare il suono del proprio respiro tramite uno smartphone compatibile, ma anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno grazie allo smartwatch Con la funzionalità Sleep Scores, aiutando a riposare meglio, grazie a una più chiara visione della qualità del sonno.

Con One UI Watch, le applicazioni compatibili sono automaticamente installate sullo smartwatch se scaricate sullo smartphone e le impostazioni importanti, come le ore in modalità “Non disturbare” e i contatti bloccati, sono sincronizzati automaticamete. Auto Switch assicura che le Galaxy Buds alternino l’audio tra lo smartphone e lo smartwatch, a seconda dell’utilizzo. È inoltre possibile controllare l’esperienza mobile con Bixby Voice, la ghiera e i controlli via gesture. Muovendo l’avambraccio su e giù due volte è possibile ricevere chiamate e ruotando il polso due volte è possibile rifiutarle o ignorare notifiche e svegle.

Wear OS Powered by Samsung promette di esssere una piattaforma “rivoluzionaria”, “un ecosistema in espansione” direttamente dal proprio polso, con app Google come Maps, e servizi Galaxy come Samsung Pay, SmartThings e Bixby. La nuova piattaforma include anche il supporto per le più importanti app di terze parti, come Adidas Running, Calm, Strava e Spotify, disponibili su Google Play. Anche la bussola integrata funziona in tandem con Google Maps, semplificando l’esplorazione di una nuova area.

I nuovi miglioramenti sono possibili grzie a un processore migliorato, display più definiti e memoria più ampia. La serie Galaxy Watch4 vanta il primo processore da 5nm in un Galaxy Watch con una CPU più veloce del 20%, il 50% in più di RAM e una GPU 10 volte più veloce della generazione precedente. Questo, riferisce il produtotee, significa che lo scorrimento e il multitasking risultano fluidi e senza difficoltà. Anche la risoluzione del display è aumentata, fino a 450 x 450 pixel e con 16 GB di memoria, lo spazio di archiviazione è sufficiente per scaricare e archiviare le proprie app, musica e foto preferite.

Il supporto eSim consentirà di apprezzare la libertà di lasciare a casa il proprio smartphone, sapendo che lo smartwatch si sincronizzerà automaticamente. Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore parla di 40 ore: più che sufficienti per mantenere la carica durante un’esperienza in campeggio di una notte; e quando è necessario ottenere più energia rapidamente, 30 minuti di ricarica forniscono fino a 10 ore di batteria.

Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic saranno preordinabili in Italia a partire dall’11 agosto, e saranno disponibili sul mercato a partire dal 27 agosto. La cassa è più sottile rispetto alle precedenti generazioni; è possibile sceglirre tra una varietà di cinturini e quadranti personalizzabili.

Galaxy Watch4 sarà disponibile nei formati 40mm e 44mm, a partire da 269€ per le versioni Bluetooth e 319€ per i modelli LTE. Al lancio, la versione da 40mm sarà disponibile nelle colorazioni Black, Silver (in esclusiva su Samsung.com) e Pink Gold, mentre la versione da 44 mm sarà offerta in Black, Silver (in esclusiva su Samsung.com) e Green. Galaxy Watch4 si può già preordinare da questa pagina di Amazon al prezzo di 269 euro per il modello da 40mm oppure a 299 euro per il modello da 44mm con disponibilità dal 6 settembre.

Galaxy Watch4 Classic sarà disponibile a partire da 369 euro da questa pagina di Amazon per le versioni Bluetooth, oppure 419€ per i modelli LTE, nelle varianti da 42mm e 46mm in tonalità Black e Silver. Per entrambi i modelli è possibile ottenere uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino in fase di preordine inserendo il codice coupon WATCH70.