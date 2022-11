iPhone 15 previsto con chassis in titanio e bordi curvi

Finora Apple costruisce gli iPhone con alluminio oppure acciaio per i modelli top, ma nel 2023 il prossimo iPhone 15 potrebbe avere uno chassis costruito in titanio, oltre a presentare un cambio di design con l’arrivo di bordi posteriori curvi e non più piatti e squadrati come quelli degli iPhone 14 e modelli precedenti: l’ultima serie di iPhone con bordi arrotondati è stata la serie iPhone 11.

Non è la prima volta che le anticipazioni indicano l’arrivo di un iPhone in titanio: ricordiamo che questo materiale era già stato previsto per l’attuale serie iPhone 14, ma questo non si è verificato. Resistente ai graffi e alla flessione, il titanio risulta anche difficile da lavorare.

Ma Apple ha brevettato una procedura di sabbiatura, incisione e trattamento chimico per realizzare una finitura lucida superficiale per conferire un aspetto più accattivante ai dispositivi in titanio. Sempre nei brevetti, Apple ha studiato l’impiego di rivestimenti sottili superficiali in ossido per ridurre la visibilità del grasso delle impronte.

Brevetti a parte, l’anticipazione di iPhone 15 in titanio arriva da ShrimpApplePro, un leaker che in passato ha previsto correttamente alcune novità successivamente introdotte da Cupertino. Apple impiega già il titanio per creare lo chassis di Apple Watch Ultra e anche per realizzare la versione fisica della carta di credito Apple Card per il momento disponibile solo negli USA.

Comunque, tenendo presente che mancano ancora diversi mesi all’arrivo, risulta troppo presto per considerare certo l’arrivo di iPhone 15 in titanio. Il leaker non precisa su quali modelli verrà impiegato il titanio, ma è lecito presumere che si tratterà degli iPhone 14 Pro, o magari anche solamente iPhone 15 Pro Max che secondo alcuni l’anno prossimo Apple potrebbe battezzare iPhone Ultra.

Nel 2023 sono attesi quattro modelli con le dimensioni attuali, senza porta Lightning finalmente sostituita da USB-C, pulsanti allo stato solido per volume e accensione – spegnimento, più memoria RAM, lenti periscopiche e zoom più potente nei modelli Pro e altro ancora.