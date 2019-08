Samsung Galaxy Note 10 come iPhone, senza jack cuffie

Sembra che Samsung stia abbandonando l’idea del jack cuffie anche per il prossimo Galaxy Note 10. Il dettaglio emerge dalla foto di un accessorio per il prossimo terminale Android. Ecco quale.

La presentazione del terminale è attesa a New York per la prossima settimana, mentre in queste ore circola in rete la foto di un dongle USB-C a jack 3,5 mm, pronto per essere utilizzato con il prossimo dispositivo della serie Note, come evidenziato da SamMobile.

Simile a quello Lightning di Apple, il dongle da 3.5mm di Samsung è un semplice cavo di piccolissime dimensioni, che consentirà agli utenti di collegare al terminale un paio di cuffie tradizionali nella porta USB-C del Galaxy Note 10 . L’accessorio dovrebbe essere incluso nel pack di vendita del terminale, sia per Note 10, che per il modello 10 Plus.

Samsung ha iniziato a rimuovere il jack per cuffie nei suoi smartphone a partire dalla linea Galaxy A8 dello scorso anno, ed è facile che da Note 10 in avanti la scelta sia irreversibile. Apple stessa ha rimosso il jack per cuffie a partire da iPhone 7 nel 2016, una decisione che ha acceso dibattito in tutti i fan, ma che adesso sembra essere la regola.

Dopo la scelta di Apple, Samsung ha iniziato a criticare l’uso dei dongle, presentando lo sfortunato Galaxy Note 7 come un terminale fornito di jack per cuffie, prendendosi gioco di Apple. Adesso, invece, la società si trova a fare una scelta del tutto analoga.