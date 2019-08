Iliad denuncia Vodafone e chiede 500 milioni di euro di danni

Iliad ha citato in giudizio Vodafone chiedendo 500 milioni di euro di risarcimento per danni patrimoniali e di immagine. L’azione dell’operatore che fa capo all’imprenditore francese Xavier Niel nei confronti di Vodafone Italia è stata intrapresa al Tribunale Civile di Milano a fine luglio.

A detta di Iliad, Vodafone avrebbe posto in essere una condotta illecita evadendo con ritardo le richieste di ‘Mobile Number Portability’ provenienti dalla propria clientela che voleva passare ad Iliad nel periodo luglio–settembre 2018.

Secondo l’operatore francese, inoltre, oltre ai ritardi nella portabilità del numero, Vodafone diffonderebbe comunicazioni (con SMS e annunci in siti web) per pubblicizzare offerte non chiare e in alcuni casi rivolte specificamente a utenti di Iliad, compresi quanti avevano richiesto da poche settimane di passare al nuovo operatore.

Il dito è puntato contro le cosiddette offerte “winback”, le pratiche commerciale studiate per recuperare clienti perduti. Nel mondo della telefonia mobile dopo la fine delle “Retention” sono arrivate le offerte WinBack per gli ex clienti. Questi ultimi – se hanno indicato il loro consenso commerciale – possono essere ricontattati dal precedente operatore e questi possono proporre offerte per ritornare con loro.

Spesso le offerte Win back sono diverse dai piani commerciali standard, con condizioni più vantaggiose e prezzi più allettanti rispetto agli abbonamenti e alle prepagate a listino. Secondo Iliad, Vodafone avrebbe evaso le richieste di portabiltà con ritardo rispetto ai tempi previsti dalle normativa di settore, causato disservizi ai propri clienti nonché danni di reputazione giacché spesso l’operatore di destinazione (in questo caso Iliad) sarebbe stato ritenuto responsabile dei ritardi subiti dagli utenti. Per tutte queste ragioni iliad avanza la richiesta di 500 milioni di euro di risarcimento per condotte illecite, danni patrimoniali e anche di immagine.

Vodafone ha replicato, affermando che quella di Iliad “è una iniziativa totalmente strumentale nel merito e priva di ogni fondamento. Siamo sereni sulla correttezza del nostro operato che difenderemo nelle sedi opportune”, come segnala Adnkronos. Vodafone afferrma ancora di avere rispettato quanto previsto dalla normativa di settore, e dagli accordi con gli operatori che prevedono un tetto di 33.000 portabilità mensili.

