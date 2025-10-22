Samsung Galaxy XR sfida Vision Pro alla metà del prezzo

Apple ha da poco rinnovato Vision Pro con il chip M5 e sul mercato è ora arrivato “Project Moohan“, nome in codice di Galaxy XR, visore AR/VR che dovrebbe competere con Apple Vision Pro, molto somigliante a quest’ultimo anche dal punto di vista estetico.

Samsung Electronics afferma che Galaxy XR inaugura una nuova categoria di dispositivi nativamente basati sull’intelligenza artificiale. Il visore è indicato come “progettato per offrire esperienze immersive” in un form factor ottimizzato per l’AI multimodale e rappresenta il primo prodotto svluppato sulla nuova piattaforma Android XR, frutto della collaborazione tra Samsung, Google e Qualcomm.

Con Galaxy XR è presentato come un dispositivo all’insegna “della scoperta, del gioco e del lavoro”: promette “esperienze immersive e coinvolgenti”. Il produttore afferma che si tratta del primo passo di un lungo percorso che porterà innovazioni su tutta la gamma di form factor XR, inclusi gli occhiali AI.

“Con Galaxy XR, Samsung introduce un ecosistema completamente nuovo di dispositivi mobili,” ha dichiarato Won-Joon Choi, Chief Operating Officer della divisione Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. “Basato su Android XR, Galaxy XR amplia la visione dell’AI in mobilità aprendo una nuova frontiera di esperienze immersive e significative; è il passo che trasforma l’XR da semplice concetto a realtà concreta, al servizio sia degli utenti sia del mondo professionale”.

“Android XR è la prima piattaforma Android costruita interamente per l’era Gemini”, spiega Sameer Samat, President of Android Ecosystem di Google, affermando che attraverso la partnership con Samsung, Android XR “sbloccherà nuovi modi di esplorare, connettersi e creare, costruendo una piattaforma aperta e unificata per la prossima evoluzione del computing”.

L’AI multimodale

Samsung spiega che, grazie all’AI multimodale, Galaxy XR apre nuove possibilità, trasformando il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia e si connettono con il mondo nella vita di tutti i giorni.

L’integrazione con servizi di Google dovrebbe permettere di assistere l’utente nella gestione delle attività quotidiane, attraverso interazioni naturali e intuitive basate su voce, vista e gesture. Il visore “comprende” ciò che l’utente vede e sente, offrendo risposte conversazionali, aprendo la strada a modalità di interazione più personali e immersive.

Tutte le app Android sono compatibili con Galaxy XR. Grazie al supporto degli standard OpenXR, gli sviluppatori che utilizzano OpenXR, WebXR o Unity possono portare le proprie esperienze su Galaxy XR, elemento che dovrebbe favorire una crescita più rapida dell’ecosistema.

Scoprire, lavorare, giocare

Samsung afferma che Galaxy XR è progettato con un design umano-centrico, in grado di offrire comfort prolungato e un’esperienza immersiva naturale. La combinazione tra forma, materiali avanzati e ottimizzazione strutturale dei vari componenti promette un equilibrio tra leggerezza e robustezza. La struttura ergonomica distribuisce la pressione su fronte e nuca, riducendo il peso percepito sul viso e assicurando un supporto stabile.

Il comparto batteria è separato e contribuisce a mantenere il dispositivo più compatto e bilanciato, oltre che leggero e confortevole da indossare, mentre la visiera rimovibile consente di scegliere tra una modalità più aperta e una completamente immersiva, bloccando la luce esterna.

Tra le app e funzioni che è già possiible sfruttare: Google Maps, YouTube, Cerchia e Cerca e Google Foto. Con Gemini come guida, è possibile esplorare il mondo in mappe 3D immersive, navigare verso qualsiasi luogo e ottenere suggerimenti personalizzati sui punti di interesse vicini. È possibile chiedere all’AI di trovare video su YouTube e fornire informazioni aggiuntive su quelli in riproduzione.

In modalità pass-through, Galaxy XR consente di vedere il mondo circostante e, tracciando un cerchio con la mano, ottenere in tempo reale informazioni su qualsiasi oggetto visibile davanti a sé. Samsung riferisce che con la conversione automatica di foto e video 2D in 3D, i ricordi “prendono vita in un modo completamente nuovo”.

Grazie a sensori avanzati, telecamere e hardware di nuova generazione, Galaxy XR traccia con precisione i movimenti di testa, mani e occhi, promettendo un’interazione fluida e naturale. I microfoni direzionali del device, posizionati strategicamente filtrano i rumori esterni e catturano la voce dell’utente.

Sono state già predisposte funziolità immersive; gli utenti possono guardare i contenuti preferiti su uno schermo Micro-OLED 4K che promette l’effetto di un cinema personale. Gli appassionati di sport possono guardare più partite contemporaneamente, sentendosi direttamente allo stadio.

È possibile dialogare con Gemini durante i giochi ottimizzati per XR per ricevere coaching in tempo reale e suggerimenti. L’app Project Pulsar di Adobe semplifica il montaggio video cinematografico consentendo di aggiungere profondità 3D, inserire didascalie o icone dietro i soggetti su un canvas di grandi dimensioni.

Hardware

Dal punto di vista hardware il visore sfrutta un SoC Snapdragon XR2+ Gen 2 e la NPU Qualcomm Hexagon. Il produttore riferisce di 2,5 ore di autonomia e suono immersivo.

Samsung sta già pensando alle aziende: il dispositivo è utile per la formazione virtuale per l’industria pesante e le costruzioni; è stata avviata una partnership con Samsung Heavy Industries per utilizzare Galaxy XR nella formazione virtuale della cantieristica navale che dovrebbe migliorare produttività e sicurezza. In collaborazione con Qualcomm Technologies e la loro piattaforma Snapdragon Spaces, vengono offerte agli sviluppatori risorse per portare le applicazioni su Galaxy XR e creare nuove opportunità per l’adozione di soluzioni business ottimizzate per Android XR.

Nell’ambito della propria roadmap XR, il produttore fa sapere che sta sviluppando molteplici form factor, inclusi occhiali AI. In collaborazione con Google, Samsung sta lavorando con il brand Warby Parker, noto per l’uso della tecnologia nell’occhialeria di design. Parallelamente, l’azienda sudcoreana collabora con Gentle Monster per creare eyewear eleganti e alla moda, accessori che dovrebbero unire “tecnologia AI-native, cultura e design”. Connessi all’ecosistema Android XR, questi dispositivi offriranno capacità XR avanzate.

Galaxy XR è disponibile dal 21 ottobre negli Stati Uniti e dal 22 ottobre in Corea. Il prezzo negli USA è di 1799$ (circa 1.550€): non è accessibile come un Meta Quest 3S a meno di 400 €, ma costa la metà di Apple Vision Pro M5 a 3499$.