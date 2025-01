Samsung Project Moohan è il visore che dovrebbe far concorrenza a Vision Pro

Pubblicità

Nell’ambito dell’evento Unpacked, oltre alla lineup Galaxy S25, Samsung ha mostrato “Project Moohan”, nome in codice di un visore AR/VR che arriverà in futuro e che dovrebbe competere con Apple Vision Pro, molto somigliante a quest’ultimo anche dal punto di vista estetico.

Samsung ha sviluppato il visore in collaborazione con Google e ha spiegato che sfrutterà il sistema operativo Android XR di Big G e pensato per realtà aumentata in visori e occhiali.

Di Samsung al lavoro su un suo visore si sapeva già dallo scorso anno: lo aveva rivelato l’azienda sudcoreana stessa annunciando una partnership con Qualcomm e Google per lo sviluppo di “hardware avanzato” e software per rendere concrete nuove “tecnologie immersive”.

Android XR è presentato come un sistema per offrire “esperienze che spingono i confini e trasformano il modo in cui le persone creano, esplorano e si divertono con i contenuti multimediali”. Big G parla di “funzionalità immersive” e della possibilità di controllare il livello di immersività (vitando di astrarsi totalmente dalla vita vera e da quanto avviene attorno), alla stregua di quanto possibile fare con Vision Pro.

Il visore di Samsung supporterà funzionalità offerte da Google quali l’assistente AI Gemini, fornirà supporto per assistere l’utente in vari modi, in base a quello che sta osservando. L’azienda sudcoreana parla del Project Moohan come un visore leggero, ottimizzato ergonomicamente per offrire il massimo comfort ma non sono al momento disponibili dettagli.

Samsung ha in precedenza spiegato che il nome “Moohan”, che in coreano significa “infinito”, indica la fiducia che l’azienda ripone nel poter offrire esperienze immersive senza precedenti in uno spazio senza limiti.

Il produttore ha promesso “display all’avanguardia, funzionalità Passthrough e input multimodale naturale”, visori che “si trasformeranno in uno schermo spaziale” per poter esplorare il mondo attraverso Google Maps, godersi una partita di sport su YouTube o pianificare viaggi con l’aiuto di Gemini.

