Samsung ha annunciato il Galaxy Z Flip 5G, display flessibile e 5G

Samsung Electronics ha presentato Galaxy Z Flip 5G, versione 5G del Galaxy Z Flip. “Con le reti 5G in espansione in tutto il mondo, le persone stanno sperimentando l’impatto che può avere il 5G sull’esperienza mobile, per condividere, giocare e fare di più, più velocemente”, ha dichiarato TM Roh, Presidente e Responsabile della Divisione Mobile Communications di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di introdurre velocità e connettività di nuova generazione in Galaxy Z Flip, ampliando ulteriormente il nostro portfolio di dispositivi 5G e offrendo alle persone esperienze significative, per aiutarle a fare ancora di più”.

Galaxy Z Flip ha introdotto un form factor elegante e compatto; con il 5G, Galaxy Z Flip 5G mette a disposizione il supporto per il 5G in un dispositivo con display flessibile che può essere tenuto nel palmo della mano.

Galaxy Z Flip 5G è il primo dispositivo della gamma di prodotti Galaxy a includere la piattaforma Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform. La piattaforma in questione promette prestazioni migliorate e immagini più nitide attraverso un rendering grafico migliorato.

Samsung ha aggiunto i componenti necessari per supportare la connettività 5G, mantenendo il fattore di forma di Galaxy Z Flip per la massima portabilità. Il nuovo dispositivo è disponibile nelle nuove colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze, con rivestimento in vetro e una speciale finitura morbida al tatto e che riduce al minimo le impronte digitali.

Il dispositivo supporta la modalità Flex: quando il dispositivo è aperto, il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare i contenuti nella metà superiore e controllarli nella metà inferiore.Per riprendere video con una bassa angolazione o scattare foto dall’alto, basta toccare due volte in modalità Flex per far passare la finestra di anteprima della fotocamera dalla metà superiore a quella inferiore del dispositivo.

Il display principale Infinity Flex (21,9:9) Dynamic AMOLED FHD+ è da 6,7 pollici. Da chiuso il dispositivo misura 73,6 x 87,4 x 17,4 mm (cerniera) – 15,4 mm (parte più sottile); da aperto 73,6 x 167,3 x 7,2 mm – 6,9 mm (schermo); il peso è di 183g.

La fotocamera anteriore per il selfie è 10 MP (F2.4); la fotocamera Ultra-Grandangolare è da 12 MP (F2.2), la oftocamera Ultra-Grandangolare da 12 MP (F2.2). è supportato lo zoom digitale fino a 8x, la registrazione HDR10+ e il tracciamento AF. La memoria RAM è 8GB. L’unità di storage è da 256GB, la batteria da 3300 mAh ed è supportata la ricarica wireless (QI).

Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze solo in alcuni mercati a partire dal 7 agosto 2020. Il prezzo di listino negli USA è di 1449,99$.