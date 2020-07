Lenovo Legion Phone Duel è l’Android 5G estremo per giocare

I terminali Android dedicati ai videogiocatori sono senz’altro quelli che più si distinguono per design e specifiche tecniche: come anticipato Lenovo Legion Phone Duel non solo rientra in questa categoria ma riesce a sorprendere ulteriormente grazie a una serie di soluzioni originali.

Il particolare più distintivo è senza dubbio la fotocamera orizzontale a scomparsa. Invece della tradizionale fotocamera nel lato superiore, il modulo da 20 megapixel è nascosto in un lato del terminale, pronta per essere estratta all’occorrenza per giocare in modalità orizzontale ed effettuare dirette su Twitch che uniscono il video della partita e il volto dell’utente in riquadro. Permette di registrare video HD 1080p in risoluzione 4K a 30 frame al secondo.

Sul retro invece è installata una fotocamera da 64 megapixel con apertura f/1.89 abbinata a un secondo sensore a quadruplo pixel per scattare foto di qualità alla risoluzione di 16MP in condizioni di buio e scarsa luminosità. Per assicurare prestazioni elevate il costruttore ha impiegato il processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, il più veloce al momento disponibile per dispositivi Android. A seconda della versione è affiancato da 12GB oppure 16GB di veloce memoria LPDDR5, con archiviazione da 256GB oppure fino a 512GB.

Tutta questa potenza varrebbe a poco se non supportata da una batteria potente: Lenovo Phone Duel integra ben due accumulatori da 2.500 mAh ciascuno, per un totale di ben 5.000 mAh che il costruttore assicura in grado di offrire una autonomia di una giornata intera con un utilizzo normale.

Per evitare possibili problemi di surriscaldamento le due batterie sono installate alle due estremità del terminale, mentre tutte le componenti più importanti sono raffreddate con un sistema a liquido. Grazie alla porta di ricarica centrale è possibile continuare a giocare anche mentre il telefono si ricarica. Sono sufficienti 10 minuti per ricaricare al 50% il terminale, mentre una ricarica completa richiede solamente 30 minuti grazie alla ricarica veloce con alimentatore da 90W.

Il tutto è completato da connettività 5G sub-6 con velocità testate fino a 2,5Gb al secondo e da uno schermo AMOLED da 6,65 pollici da 2.340 x 1.080 pixel con frequenza di aggiornamento di ben 144Hz. Per evitare ritardi nella risposta dei comandi touch viene impiegata una tecnologia di campionamento di 240Hz.

La disponibilità di Lenovo Legion Phone Duel (in Cina denominato Lenovo Legion Phone Pro) è prevista a luglio in Cina e in mercati selezionati di Asia Pacifico, EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) e in seguito in America Latina. La disponibilità e la tempistica di rilascio possono variare per singolo mercato. Nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha comunicato il prezzo di listino.

