1Password per Mac potrà essere sbloccato con l’Apple Watch

Gli sviluppatori di 1Password, utility per la gestione delle password che abbiamo segnalato più e più volte, si stanno preparando al rilascio di un aggiornamento della versione Mac che, tra le altre cose, permetterà agli utenti di Apple Watch di sbloccare il gestore di password. La funzione in questione è stata integrata nella versione 7.7 beta e sarà disponibile nelle prossime settimane quasi per tutti: gli utenti dei Mac più recenti con Secure Enclave (coprocessore di sicurezza integrato nei Mac provvisti di chip di sicurezza Apple T2).

Sulla falsariga della funzione che, dalle Preferenze di Sistema (sez. “Generali” in Sicurezza e privacy) permette di usare l’Apple Watch per sbloccare le app e il Mac, lo sblocco con Apple Watch sarà supporto da 1Password con macOS 10.13 e seguenti, evitando di inserire manualmente la password quando richiesta.

Oltre al supporto per Apple Watch, la nuova versione di 1Password rinnova l’interfaccia e la gestione delle estensioni per Safari.

Oooo @1Password 7.7.BETA-0 (build #70700000) includes the long-awaited Watch Unlock feature (on Macs with a Secure Enclave)! pic.twitter.com/3BrPxAHJ1r — Chris Messina (@chrismessina) July 21, 2020

1Password è proposto a partire da 2,99$ al mese (fatturazione mensile), prezzo che include: app per Mac, iOS, Windows, Android e web, password ed elementi illimitati, 1 GB di spazio di archiviazione per i documenti e supporto. L’abbonamento “Families” è proposto a 4,99$ al mese ed è utilizzabile da una famiglia fino a cinque persone.

Tra le peculiarità di questa utility, la funzione “Watchtower”: la possibilità di riceve avvisi per siti web compromessi e password vulnerabili in modo da poter prendere provvedimenti per essere sempre al sicuro. È possibile archiviare in modo sicuro carte di credito e debito, informazioni dell’online banking e accessi Paypal in modo da poter compilare i dati da qualsiasi dispositivo. La “modalità di viaggio” permette di rimuovere i dati sensibili dai propri dispositivi quando si attraversano i confini, e ripristinano l’accesso con un click all’arrivo.