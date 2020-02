Samsung invia una strana notifica agli utenti Galaxy di mezzo pianeta

Nelle scorse ore sono apparse innumerevoli segnalazioni, in rete e sui social, da parte degli utenti Galaxy in tutto il mondo relative a una strana notifica Samsung ricevuta e visualizzata sul display dei terminali.

Il testo del messaggio contiene esclusivamente il numero uno, scritto in numero e, come dimostrano le schermate che circolano in rete, la strana notifica Samsung proviene dal servizio Find My Mobile, l’equivalente nell’ecosistema Samsung di Trova Il mio iPhone di Apple.

Why did my Samsung give me a Find My Mobile notification that just said 1 1? pic.twitter.com/BqSEFwkuA1 — :3 (@SketchShiba) February 20, 2020

Il messaggio a dir poco insolito ha insospettito e in diversi casi anche allarmato alcuni utenti che temevano che il proprio dispositivo fosse stato compromesso da un software malevolo o direttamente da un pirata informatico. A differenza delle notifiche standard, se l’utente preme su questo messaggio non accade nulla: solitamente un tap sulla notifica da Find My Mobile avvia in automatico l’esecuzione dell’app abbinata. Un altro dettaglio che ha fatto insospettire numerosi utenti in diversi paesi del globo.

Altri utenti ancora, ma in numero decisamente inferiore rispetto alle segnalazioni di chi ha ricevuto la notifica, lamentano che con la ricezione del messaggio hanno rilevato un consumo anomalo di energia da parte dell’app Find My Mobile. In ogni caso questo particolare non sembra valere per tutti.

Fortunatamente non si è trattato di un attacco malevolo indirizzato ai terminali Galaxy. Un portavoce della multinazionale sudcoreana ha dichiarato alla testata Yonhap che si è trattato di un test interno di prova del servizio conclusosi con un errore: la società si scusa per la notifica Samsung e assicura che non c’è alcun effetto sugli smartphone degli utenti.

