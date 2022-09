Samsung porta a IFA 2022 la visione per una vita più smart

In occasione di IFA 2022 Samsung propone la sua visione per una vita più smart e un futuro più sostenibile, oltre a lanciare la linea 2022 dei prodotti Bespoke. Nel corso della conferenza stampa di IFA 2022, l’azienda ha mostrato la versione rinnovata della piattaforma SmartThings, con nuove opportunità di connettività, personalizzazione e sostenibilità, applicabili a tutte le categorie di prodotti Samsung.

Nel keynote di apertura sono state illustrate le più recenti novità introdotte su elettrodomestici, TV, dispositivi mobile e indossabili: un ecosistema di dispositivi connessi in modo intelligente per salvaguardare l’ambiente.

Tra le altre novità, Samsung si è concentrata sulla presentazione della linea 2022 dei prodotti Bespoke. Questa nuova gamma, che comprende la lavatrice e l’asciugatrice Bespoke AI, il forno Bespoke AI e Bespoke Infinite Line, farà il suo ingresso nel mercato europeo nei prossimi mesi.

Disponibile a partire da questo mese, la lavatrice Bespoke AI è caratterizzata da un ciclo di lavaggio che riduce l’emissione di microplastiche dagli indumenti del 54%. Inoltre, la lavatrice è dotata di sensori AI Wash che calcolano il peso del carico e il livello di sporco dei capi per dosare la quantità di acqua, detersivo ed energia, riducendo al minimo gli sprechi.

Ancora, il forno Bespoke AI, il cui lancio sui mercati europei è previsto per ottobre, è dotato di funzioni smart per rendere la cucina sana. Tra queste, Natural Steam i promette di far cucinare pietanze più croccanti all’esterno e morbide all’interno. Inoltre, la funzione Full Steam aiuta a cucinare verdure o pesce a vapore conservandone al meglio il sapore naturale e i nutrienti. Il forno Bespoke AI è dotato anche della funzione Dual Cook Steam e AI Pro Cooking in grado di riconoscere il cibo e ottimizzare le impostazioni di cottura.

a IFA 2022 Samsung ha anche annunciato il lancio di Bespoke Infinite Line, una collezione di elettrodomestici top di gamma per la cucina, che debutteranno quest’anno a livello globale, sia in Europa che negli Stati Uniti, con il lancio di soluzioni di refrigerazione a una porta, che comprendono un frigorifero, un freezer e una cantinetta frigo per vini.

Infine, Samsung ha svelato la sua visione per creare la casa sostenibile attraverso avanzate tecnologie di risparmio energetico e partnership strategiche. Con l’introduzione di SmartThings Home all’inizio di quest’anno, Samsung ha gettato le basi per la creazione di una casa sostenibile, combinando gli elettrodomestici connessi con servizi come SmartThings Energy e con l’AI Energy Mode, gli utenti sono in grado di massimizzare il risparmio energetico.

Trovate tutte le notizie relative a IFA 2022 direttamente da questa pagina.