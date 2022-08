XGIMI Magic Lamp e il videoproiettore scompare nella lampada a soffitto

XGIMI con Magic Lamp riesce a trasformare il proiettore in un elemento d’arredo nascondendolo e allo stesso tempo utilizzando al massimo la proiezione ambientale.

Immaginatevi di avere una stanza con una parete bianca o uno schermo che si alza dal basso. Come evitare al meglio che il vostro proiettore occupi spazio nella stanza? La soluzione è da sempre il collocamento a soffitto ma fino ad oggi nessuno aveva avuto l’idea di XGIMI di integrare uno dei suoi prodotti all’interno di una lampada, riducendo gli ingombri e rivoluzionando l’integrazione del proiettore all’interno dell’arredamento.

In realtà XGIMI commercializza da tempo (fin dal 2018) dei proiettori di tipo Magic Lamp ma aveva ristretto il mercato al Giappone con oltre 200.000 unità vendute in 4 anni. Ora Magic Lamp viene venduto anche in Cina (a circa 1200 €) e arriverà probabilmente anche in Europa con un debutto nel nostro continente in occasione di IFA 2022.

Magic Lamp combina tre prodotti in uno – plafoniera, proiettore e dispositivo audio – eliminando così i vincoli legati al posizionamento di un proiettore in casa e riducendo i rischi della luce di proiezione, dannosa per gli occhi; consente pure di risparmiare spazio in casa, senza incidere sullo stile e l’arredamento e senza fastidiosi ingombri. Inoltre, la luce proiettata da Magic Lamp ha le stesse caratteristiche delle lampade più tradizionali, garantendo un’illuminazione standard.

XGIMI ha sviluppato e prodotto un’ottica speciale, pensata appositamente per la Magi il modello. A differenza di altri proiettori a tiro corto/ultra-corto, XGIMI Magic Lamp ha uno spostamento d’asse di 32° ad angolo super ampio.

Prendendo come esempio uno schermo da 100 pollici, l’altezza del pannello può essere regolata liberamente verso l’alto e verso il basso entro un raggio di 1 metro: gli utenti possono abbassare l’altezza a piacimento, per vivere un’esperienza completamente personalizzata. La potenza del proiettore è di 1200 Lumen.

Completano la dotazione un sistema audio Harman Kardon e numerose opzioni di integrazione IoT. Inoltre, basandosi sulla caratteristica borderless del display di proiezione, l’interfaccia integra le informazioni del display con la parete e offre una visione completamente immersiva.

Vi forniremo maggiori notizie e le prime impressioni d’uso dalla nostra visita allo stand XGIMI a Berlino per IFA 2022.

I prodotti XGMIMI sono distribuiti da Attiva in Italia.