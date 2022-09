Niente Max, si chiamerà iPhone 14 Plus

Ora ci sarebbe la conferma il nuovo iPhone 14 da 6,7 pollici non si chiamerà Max ma Plus. La scelta intuibile da mesi, come spieghiamo nel nostro articolo, sembra trovare fondamento in una nuova foto che circola in rete che usa come denominazione quella di iPhone 14 Plus.

L’indiscrezione emerge tramite un utente di Twitter che ha condiviso presunte immagini della scatole di imballaggio della custodia trasparente di Apple con supporto MagSafe. La confezione mostra proprio il nome iPhone 14 Plus nella parte frontale, piuttosto che il nome iPhone 14 Max come qualcuno si aspettava.

Diciamo “sembra” perchè osservando in ingrandimento, la scritta presenta parecchie sgranature, solitamente segnale che l’immagine è stata artefatta. Potrebbe quindi essere semplicemente l’opera di qualcuno che si è divertito a giocare con le supposizioni e le voci creando per il “mercato” di Internet quello che Internet si attende.

Ricordiamo che Apple ha usato per la prima volta il nome Plus con iPhone 6 nel 2014 e la gamma iPhone 6 è ancora una delle famiglie di iPhone più vendute di sempre fino ad oggi. Il nome “Plus” per questo nuovo modello di iPhone 14 da 6,7 pollici, rappresenta non solo un richiamo al passato ma anche una scelta razionale visto che la denominazione Max fa correre il rischio di confondere questo modello con iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus dovrebbe essere una delle opzioni più popolari quest’anno. Anche se non avrà le specifiche tecniche top attese per il modello iPhone 14 Pro Max, offrirà le stesse dimensioni dello schermo da 6,7 pollici. Con le voci di un aumento dei prezzi per i telefoni Pro, ha senso per Apple lanciare contemporaneamente un iPhone 14 da 6,7 pollici più economico, così da non privare gran parte dell’utenza di un terminale più grande, risparmiando qualcosa sul listino.

Da notare, però, che i nomi dei prodotti Apple sono tra gli elementi su cui più di altri si è costretti a lanciarsi in veri e propri “vaticini”. Mentre infatti le specifiche hardware e le funzionalità vengono in gran parte pre annunciate dalla catena di approvvigionamento di Apple, l’azienda tiene uno strettissimo segreto sui dettagli di marketing dei prodotti, e quindi riesce a non far trapelare nomi, prezzi e disponibilità.

La stessa situazione si sta vivendo con Apple Watch dove per la versione top che è in arrivo quest’anno si sta scommettendo sul denominazione Apple Watch 8 Pro ma in realtà nessuno ha bene idea di quale potrebbe essere la scelta di Apple.

Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 si parte da questo collegamento.