Samsung svela Galaxy S21, S21+ e Galaxy S21 Ultra tutti 5G

Come ampiamente anticipato Samsung annuncia Galaxy S21, S21+ e Galaxy S21 Ultra, nuova gamma di smartphone top della multinazionale sudcoreana tutti con connettività 5G, miglioramenti nel comparto fotocamere, nuovo processore e, per la prima volta in questa serie, anche con il supporto per S Pen solo nel modello Ultra.

Galaxy S21 offre uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione FHD e tripla fotocamera: due sensori da 12 MP e un obiettivo telefoto da 64 MP. Offre una batteria da 4.000 mAh, mentre in Galaxy S21+, con schermo da 6,7”, è da 4.800 mAh. Entrambi i modelli sono proposti con capacità di archiviazione da 128GB oppure da 256GB.

Invece Galaxy S21 Ultra mette a disposizione uno schermo da 6,8 pollici con tecnologia LTPS che rende possibile frequenze di aggiornamento variabili fino a 120Hz. Questo schermo offre una luminosità massima di 1.600 bits e un rapporto di contrasto di 3 milioni a uno. Qui il comparto fotocamere è composto da 4 lenti: sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 MP, più doppio sensore da 10 MP con zoom ottico da 3x fino a 10x. Questo modello è proposto con capacità di archiviazione da 128GB, 256GB e anche da 512GB.





Come accennato per la prima volta Samsung porta il supporto per lo stilo S Pen in Galaxy S21 Ultra, prima una esclusiva dei phablet Galaxy Note. Nel modello top la capacità della batteria è di 5.000 mAh. A differenza degli altri due modelli che offrono Wi-Fi 6, il modello Ultra è certificato per lo standard di ultima generazione Wi-Fi 6E.

Colori, prezzi e disponibilità

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G sono disponibili in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire da oggi. I tre prodotti arriveranno nelle seguenti colorazioni con finiture opache:

Galaxy S21 5G: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White.

Galaxy S21+ 5G: Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black. Esclusivamente nel negozio online Samsung.com saranno disponibili anche le colorazioni Phantom Gold e Phantom Red.

Galaxy S21 Ultra 5G: Phantom Silver e Phantom Black.

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S21 5G : nella versione da 8GB + 128GB al prezzo consigliato di 879 euro e nella versione da 8GB + 256GB al prezzo consigliato di 929,00 euro.

: nella versione da 8GB + 128GB al prezzo consigliato di 879 euro e nella versione da 8GB + 256GB al prezzo consigliato di 929,00 euro. Galaxy S21+ 5G: nella versione da 8GB + 128GB al prezzo consigliato di 1.079 euro e nella versione da 8GB + 256GB al prezzo consigliato di 1.129 euro. Qui sotto vista frontale e retro dei modelli S21 e S21+

Galaxy S21 Ultra 5G: nella versione da 12GB + 128GB al prezzo consigliato di 1.279 euro, nella versione da 12GB + 256GB a 1.329 euro, infine nella versione da 16GB + 512GB a 1.459 euro (qui sotto le caratteristiche principali insieme alla vista frontale)

