Samsung svela il primo tablet con schermo scorrevole – arrotolabile

Durante l’evento Intel Innovation che si è svolto negli scorsi giorni, Samsung ha svelato il primo tablet al mondo con schermo scorrevole o arrotolabile, un dispositivo che mette a disposizione dell’utente un tablet con schermo di 13 pollici ma che si trasforma in un mega tablet da 17”, che può così anche fungere da schermo secondario portatile.

Sul palco di Intel Innovation la dimostrazione è stata offerta da JS Choi, CEO di Samsung Display, in un suo intervento durante il keynote di presentazione tenuto da Pat Gelsinger, CEO di Intel. L’amministratore delegato di Intel ha dichiarato di aver visto per la prima volta questa tecnologia visitando personalmente i laboratori di Samsung Display in Corea del Sud.

This looks great… #Samsung shows off its slidable display at Intel Innovation event pic.twitter.com/VPIx71eoEY — Mathures Paul (@MathuresP) September 27, 2022

Nel video del keynote il primo tablet con schermo scorrevole – arrotolabile sembra richiedere una leggera forza da parte dell’utente per passare dalla modalità a 13” a quella da 17”. Questo anche per la manovra di chiusura per passare dalla versione estesa da 17” e tornare al dispositivo da 13”. In ogni caso nell’area dimostrativa dell’evento, Samsung ha mostrato due prototipi di questa tecnologia che si aprivano e chiudevano in automatico tra le due modalità, azionati da un dispositivo esterno.

Il prototipo che estende lo schermo in una sola direzione è lo stesso svelato sul palco del keynote, ma Samsung ha mostrato anche un secondo prototipo in grado di estendere il display sia a destra che a sinistra. Nessun accenno alle specifiche tecniche, salvo precisare che l’interfaccia utente si adatta al volo in automatico man mano che il tablet aumenta o riduce le dimensioni del display. Il prototipo è visibile anche nel video YouTube che riportiamo in questo articolo, a partire da un minuto dall’inizio.

A differenza degli smartphone pieghevoli, in cui Samsung è già ai suoi terminali di quarta generazione con Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, per i tablet con display scorrevole il colosso sudcoreano non sembra intenzionato a proporli subito con il suo marchio, ma cerca costruttori e partner tecnologici per trasformare i prototipi in dispositivo reale da commercializzare.