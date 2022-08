Samsung presenta Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4

Come da programma e anche ampiamente anticipato, Samsung ha presentato Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, i due nuovi pieghevoli che seguono le orme dei predecessori, migliorandone design e caratteristiche. A spaventare è sempre il prezzo.

Il nuovo Galaxy Z Flip 4 è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici da 120 Hz e si piega verticalmente. Quando è chiuso, quello che si vede è lo schermo esterno AMOLED da 1,9 pollici in grado di mostrare l’ora, le notifiche e altre informazioni a colpo d’occhio. C’è un sensore di impronte digitali sul lato per l’autenticazione biometrica e, rispetto al modello precedente, è presente una cerniera più snella, bordi più dritti e una parte metallica lucida.

Z Flip 4 presenta una configurazione a doppia fotocamera posteriore con sensori grandangolare e ultra grandangolare da 12 megapixel, insieme a una fotocamera selfie frontale da 10 megapixel. Una funzione “FlexCam” integrata consente video a mani libere, selfie di gruppo e altro ancora quando Z Flip 4 è parzialmente piegato.

Galaxy Z Fold 4

Il nuovo Galaxy Z Fold, invece, ha un display AMOLED da 7,6 pollici da 120 Hz e si apre come un libro e, una volta chiuso, mostra uno schermo AMOLED da 6,2 pollici.

C’è una configurazione della fotocamera a triplo obiettivo che include un sensore grandangolare da 50 megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel che supporta uno zoom 30x; inoltre, c’è una fotocamera selfie da 10 megapixel e una da 4 megapixel sotto il display. La fotocamera principale presenta un sensore più luminoso del 23% e una maggiore potenza di elaborazione per migliorare le immagini.

Da notare a livello software che Z Fold 4 è il primo smartphone con Android L, una versione di Android progettata per esperienze a grande schermo. C’è una nuova Taskbar per rendere il multitasking più semplice e intuitivo, e Samsung ha collaborato con Google e Microsoft per creare app che sfruttano meglio lo spazio sullo schermo.

Entrambi i dispositivi utilizzano Gorilla Glass Victus e Armor Aluminum di Samsung per una maggiore resistenza. All’interno i due smartphone sono dotati di connettività 5G e di chip Snapdragon 8+ Gen 1 che possono raggiungere una frequenza di funzionamento fino a 3,2 GHz, insieme a batterie ad alta capacità che supportano la ricarica rapida e Wireless PowerShare per la ricarica di altri accessori basati su Qi.

Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono anche maggiormente green. Samsung ha progettato la nuova serie Galaxy Z con reti da pesca riutilizzate, o reti fantasma, che altrimenti sarebbero finite nell’oceano. Riutilizzando le reti da pesca abbandonate all’interno di materiali ad alte prestazioni per la tecnologia Galaxy, Samsung contribuisce a ridurre gli effetti dell’inquinamento da plastica.

In questi modo Samsung ha fissato l’obiettivo di eliminare tutte le plastiche monouso nelle confezioni dei prodotti mobile entro il 2025. In questo modo, quest’anno Samsung sarà in grado di salvare l’equivalente di quasi 51.000 alberi grazie alla serie Galaxy S22 e alla nuova serie Galaxy Z.

Samsung ha inoltre ridotto il volume dell’imballaggio dei Galaxy Z Flip4 e dei Galaxy Z Fold4 rispettivamente del 52,8% e del 58,2% rispetto ai Galaxy foldable di prima generazione.

Tornando, comunque, alle caratteristiche tecniche dei terminali, questi includono una resistenza all’acqua IPX8, il supporto Wi-Fi 6E, configurazioni fino a 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Galaxy Z Flip 4 si acquista già su Amazon a partire da 1199 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo, mentre Z Fold 4 parte da 1879 euro e si acquista su Amazon da qui.