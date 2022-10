1MORE AirFree 2, auricolari con ANC pronti in 5 minuti di ricarica

Quando si tratta di auricolari di qualunque fascia di prezzo, 1MORE è uno dei brand più affidabili e interessanti. Anche quando volete risparmiare, senza rinunciare alla qualità. Ad esempio, 1MORE AirFree 2, una delle ultime proposte del marchio, che si acquista a meno di 40 euro. Clicca qui per acquistarle.

L’estetica di queste cuffie è assolutamente originale: hanno un gambo piuttosto corto, e impiegano i classici gommini in silicone per “sigillare” l’orecchio e isolare l’utente. Tra le caratteristiche principali di questi auricolari la possibilità di godere di un’ora di riproduzione con appena 5 minuti di ricarica.

Al loro interno godono di chip Qualcomm e sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.2 per il collegamento con i dispositivi iOS e Android. Non manca neppure la cancellazione attiva del rumore e ben 4 microfoni per offrire chiamate cristalline e riduzione del rumore circostante.

I sensori on board permettono di rilevare il posizionamento degli auricolari nell’orecchio. Ancora, godono di supporto ai codec APTX/AAC, sono resistenti all’acqua e al sudore e beneficiano di un driver dinamico interno da ben 7mm.

Anche con un prezzo così basso, 1MORE AirFree 2 offrono caratteristiche avanzate, come la ricarica wireless del case, oltre all’abbinamento immediato: dopo il primo pairing, AirFree2 si connetteranno automaticamente non appena la custodia viene aperta.

Gli auricolari adottano un design davvero ergonomico, si adattano perfettamente al canale uditivo e un singolo auricolare pesa appena 3,8 grammi, così da non notarle nemmeno se indossate per sessioni di ascolto medio lunghe.

Disponibili nelle colorazioni bianco o nero, si acquistano direttamente a questo indirizzo a 39,99 euro.