iPhone 14 Plus, la domanda aumenta prima del lancio

Le ultime rilevazioni degli analisti indicano che per la prima volta la domanda di iPhone 14 Plus sta aumentando in vista dell’inizio della commercializzazione programmato per venerdì 7 ottobre. Vengono ulteriormente confermate le indicazioni di vendite inferiori al previsto per iPhone 14 base (qui la recensione), mentre invece richiesta e domanda continuano a essere sostenuti per iPhone 14 Pro (qui la recensione) e soprattutto per iPhone 14 Pro Max.

Le rilevazioni di JP Morgan, segnalate da AppleInsider, partono dall’osservazione dei tempi previsti di consegna di Apple Store online in base ai vari modelli, tempistiche che vengono poi confrontate con i modelli della gamma precedente iPhone 13. In media nel mondo occorre attendere solo due giorni per avere iPhone 14 base, mentre servono 33 giorni per iPhone 14 Pro e fino a 40 giorni per iPhone 14 Pro Max.

Queste tempistiche si confrontano con quelle della gamma iPhone 13 nelle stesse settimane dal lancio rilevate lo scorso anno. iPhone 13 e 13 mini si aspettavano in media rispettivamente 14 e 20 giorni, quindi in base a questo indicatore la domanda di iPhone 14 base risulta inferiore rispetto ai due modelli precedenti. Invece entrambi i modelli iPhone 14 Pro richiedono un giorno in più di attesa rispetto ai 13 Pro, già molto richiesti e venduti lo scorso anno.

Anche se emergono differenze nei tempi di attesa in base alle diverse nazioni e aree geografiche, in Italia la situazione risulta molto simile. Il richiestissimo iPhone 14 Pro Max ordinato oggi sarà spedito in 4-5 settimane, mentre il 14 Pro arriva in 3-4 settimane. Nessuna attesa invece per iPhone 14 base indicato con disponibilità immediata in Italia e anche in altre nazioni.

Infine per la prima volta da quando Apple ha dato il via ai preordini, iPhone 14 Plus non risulta più disponibile nel primo giorno di disponibilità, ma occorre attenderlo per 5-7 giorni. Secondo gli analisti l’interesse e la domanda degli utenti per questo modello sta aumentando man mano che si avvicina la data di inizio vendite e consegne, venerdì 7 ottobre.

In base ad alcuni indizi scovati nel sito web Apple si è scoperto che il nome doveva essere iPhone 14 Max e che Apple sembra aver cambiato idea optando per iPhone 14 Plus all’ultimo momento. Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due nuovi telefoni 2022 messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso.