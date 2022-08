Samsung riduce la produzione di smartphone in Vietnam

Samsung a quanto pare ha ridotto la produzione di smartphone nelle fabbriche vietnamite per via di un rallentamento nelle vendite e rivenditori che hanno ancora magazzini pieni di telefoni invenduti, nel contesto di un calo generale nei consumi.

Lo riferisce Reuters spiegando che i grandi depositi di stoccaggio statunitensi sono pieni di telefoni invenduti e catene quali Best Buy e Target segnalano un rallentamento nelle vendite con i consumatori che stringono la cinghia dopo i fasti dell’era dell’inizio della pandemia.

Le conseguenze si avvertono nella provincia di Thai Nguyen nella regione vietnamita del Dong Bac, dove è presente uno dei più importanti stabilimenti di Samsung che si occupa della produzione di smartphone: da qui arrivano metà dei telefoni distribuiti nel mondo (almeno secondo i dati del governo vietnamita).

Samsung ha distribuito circa 270 milioni di smartphone nel 2021, e il campus vietnamita è in grado di produrre 100 milioni di dispositivi l’anno. “Lavoreremo solo tre giorni a settimana, e altri reparti si stanno adeguando a quattro giorni lavorativi invece dei sei precedenti, e naturalmente non sono necessari straordinari”, ha dichiarato Pham Thi Thuong, un 28enne lavoratore dello stabilimento dell’azienda sudcoreana. “Le attività commerciali erano decisamente più intense durante questo periodo nello scorso anno quando la pandemia da COVID-19 era al culmine”.

Non è dato sapere se la decisione di ridurre la produzione riguarda solo lo stabilimento vietnamita; Samsung ha altri stabilimenti anche in Corea del Sud e in India. L’azienda sudcoreana rimane ad ogni modo relativamente ottimista sulla domanda di smartphone nella seconda metà dell’anno, e ha riferito durante la presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre fiscale di avere risolto problemi di approvvigionamento e di ritiene che la domanda rimarrà probabilmente identica o segnando al massimo una crescita ad una sola cifra.

Nuovi dispositivi di Samsung sono attesi per il 10 agosto, presentati nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2022. Tra le novità che dovrebbero essere presentate, ci sono: il Samsung Galaxy Z Fold 4 e lo Z Flip 4.