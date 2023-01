Samsung SmartThings Station, il caricatore wireless che è router Matter

L’introduzione di Matter ha stimolato la fantasia di molti produttori di elettronica e Samsung, che è tra i primissimi attori del protocollo, oltre ad introdurre decine di prodotti come TV e monitor che funzionano da border router ha pensato di lanciare (almeno entro marzo in USA e in corea) un piccolissimo border router che potete usare anche come caricatore wireless per telefoni e cuffie.

Samsung SmartThings Station nasconde alla suo interno un border router Matter

Di dimensioni ridottissime SmartThings Station di Samsung è facile da configurare. Quando un utente accende il dispositivo per la prima volta, sullo smartphone Samsung Galaxy o su un telefono (anche iPhone) con l’app Smart Things vengono visualizzati dei messaggi pop-up per la guida attraverso il processo di connessione senza problemi.

Gli utenti possono anche scegliere l’opzione per eseguire l’abbinamento dei dispositivi con una semplice scansione di un codice QR con la fotocamera di uno smartphone.

Un hub per la casa intelligente aiuta più dispositivi, inclusi termostati, illuminazione e prese di corrente, a interconnettersi perfettamente con altri dispositivi collegati al server per la casa intelligente in modo che lavorino tutti insieme per creare un ambiente armonizzato. SmartThings Station semplifica l’automazione delle routine pre-impostate create tramite l’app mobile SmartThings senza richiedere agli utenti di controllare manualmente i singoli dispositivi.

E’ anche un sistema di controllo programmabile

Con una pressione del pulsante Smart sulla stazione SmartThings, gli utenti possono attivare una routine creata sulla loro app SmartThings.

Ad esempio, quando è ora di andare a letto, un rapido tocco potrebbe attivare una routine per dormire, che potrebbe spegnere le luci, chiudere le persiane e abbassare la temperatura. Oppure, se è in programma una serata al cinema, una routine cinematografica potrebbe accendere la TV e abbassare le luci. Quando si esce di casa, la SmartThings Station può spegnere le prese di corrente e gli elettrodomestici inutilizzati per risparmiare energia e attivare un sistema di sicurezza. Gli utenti potrebbero anche desiderare una routine di gioco, che potrebbe attivare specifiche impostazioni TV e illuminazione e attivare la modalità “Non disturbare”.

I consumatori possono attivare fino a tre diverse routine semplicemente premendo il pulsante Smart, con attivazioni a pressione breve, lunga o doppia pressione. Le routine possono anche essere attivate tramite l’app SmartThings sia che le persone siano a casa o fuori casa.

Aiuta a trovare gli oggetti in casa

SmartThings Station è inoltre integrato con SmartThings Find di Samsung, un servizio di monitoraggio che aiuta gli utenti a trovare i dispositivi smarriti: premendo due volte il pulsante Smart è possibile far squillare il telefono nelle vicinanze, facilitando la ricerca.

Fungendo da scanner per dispositivi sempre a casa, SmartThings Station aiuta gli utenti di Samsung Galaxy a tenere traccia delle posizioni dei propri dispositivi registrati, da smartphone, tablet, orologi e auricolari a oggetti personali come chiavi o portafogli dotati di un Galaxy SmartTag o dispositivo SmartTag+5 collegato. Scansionando regolarmente i dispositivi, SmartThings Station comunicherà agli utenti la posizione dei dispositivi intelligenti o dei tag connessi in casa e condividerà un avviso sullo smartphone dell’utente quando un tag o un dispositivo lascia o torna a casa.6

Un pad di ricarica veloce per la casa smart

SmartThings Station è anche pad di ricarica che supporta la ricarica wireless fino a 15 W.7. Gli utenti possono scegliere di ricevere un avviso quando la ricarica è completata in modo da poter riprendere a giocare da dove si erano interrotti o passare alla ricarica di un altro dispositivo.

Come detto arriverà in un USA e Corea entro tre mesi. Non conosciamo al momento la data di rilascio per il mercato Europeo.