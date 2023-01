iPhone 14 Pro, test svela i consumi dello schermo sempre acceso

Apple non precisa quanta carica della batteria consuma la funzione schermo sempre acceso di iPhone 14 Pro (qui la recensione di macitynet) e 14 Pro Max, ma ora grazie a un video test realizzato dallo youtuner PhoneBuff abbiamo una stima empirica dei consumi con schermo sempre acceso disattivato, attivo senza sfondo e anche attivo con sfondo.

Inizialmente con il lancio degli ultimi smartphone Apple ha adottato per la prima volta lo schermo sempre acceso con sfondi colorati e notifiche, proponendo una versione molto più ricca e curata di quanto visto fin a quel punto su Android.

Ma per diversi utenti questo stile di schermo sempre acceso risultava sovrabbondante di elementi, troppo carico e visibile. Per questa ragione con iOS 16.2 Apple ha introdotto la possibilità di personalizzare lo schermo sempre acceso permettendo di disabilitare wallpaper, sfondi e notifiche. Personalizzazione e semplificazione che rendono lo schermo sempre acceso degli iPhone 14 Pro più simile allo stile Android.

Ma veniamo ai test dei consumi dello schermo sempre acceso di iPhone 14 Pro che, con un impiego “normale”, porta a una riduzione di solamente dello 0,8% con sfondo attivato, invece il consumo si riduce allo 0,6% con sfondo disattivato, questo per una prova lunga 24 ore. Per consumo normale intendiamo quello previsto da Apple che disattiva in automatico lo schermo sempre acceso in condizioni particolari, per risparmiare batteria:

Il tuo iPhone è sdraiato a faccia in giù

Il tuo iPhone è in tasca o in borsa

La modalità monitoraggio del sonno è attiva

La modalità Risparmio energia è attiva

Il tuo iPhone è connesso a CarPlay

Stai utilizzando Continuity Camera

Non usi il tuo iPhone da un po’ (il tuo iPhone apprende i tuoi schemi di attività e spegne e riaccende il display di conseguenza, anche se imposti una sveglia o un programma di sonno)

Il tuo iPhone rileva che ti sei allontanato con un Apple Watch associato (il display Always-On si accenderà quando il tuo Apple Watch sarà di nuovo vicino al tuo iPhone)

Invece nello scenario peggiore, vale a dire quando lo schermo sempre acceso è davvero sempre e solamente sempre acceso il consumo della batteria arriva fino al 20% del totale in 24 ore.

Per concludere non guasta anche un confronto tra la modalità schermo sempre acceso di iPhone 14 Pro contro quella del rivale Galaxy S22 Ultra. A sorpresa entrambi i terminali top di gamma concludono il test di 24 ore con l’84% di carica rimanente della batteria, quindi con un consumo del 16% nell’arco di una giornata.

Tutto quello che c’è da sapere sullo schermo sempre acceso degli iPhone 14 Pro è in questo articolo di macitynet. Invece per tutte le anticipazioni sui prossimi iPhone 15 si parte da questa pagina.