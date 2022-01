Samsung svelerà i Galaxy S22 a febbraio

Non c’è ancora la data ufficiale, ma il mese scelto da Samsung per presentare i nuovi Galaxy S22 pare sia febbraio. A parlarne è il Dr. TM Roth, Presidente e Head of MX Business di Samsung Electronics, che lo definisce «il dispositivo della serie S maggiormente degno di nota che l’azienda abbia mai creato», probabilmente sottointendendo che il ritardo nel rilascio della serie Galaxy Note è dovuto a una fusione di quest’ultima nella linea Galaxy S, segnando così anche l’inclusione della S-Pen per questi dispositivi.

Prima di saltare sulla sedia però sappiate che secondo le indiscrezioni ad avere la S-Pen sarà quasi sicuramente il Galaxy S22 Ultra, ovvero il più grande e costoso della serie, mentre c’è incertezza riguardo a una sua possibile adozione anche per Galaxy S Plus e Galaxy S. A suggerire che il passaggio di testimone segua questa strada è la stessa frase con cui Samsung anticipa l’evento, quella dove cioè dice di «prepararsi per l’ultima esperienza Ultra».

Attualmente chi ha un Galaxy S21 Ultra può già usare la S-Pen, ma lo stilo non è ospitato in un alloggiamento dedicato all’interno del telefono, mentre la custodia che permette di trasportarla è effettivamente un po’ ingombrante. Questo però come dicevamo potrebbe cambiare il mese prossimo, quando verrà presentato il suo successore che, come per i Note, dovrebbe averla in dotazione.

Una delle caratteristiche da tenere più d’occhio è quella di cui parla il Dr. TM Roth nel suo blog quando descrive la fotocamera: «con essa, sarai il padrone della notte, scattando foto e video migliori e più luminosi rispetto a quanto si può fare fino ad oggi. Dominerai anche la giornata con potenza, velocità e strumenti che non puoi trovare altrove».

Ricordiamo che quella del Galaxy S21 Ultra è stata definita una delle migliori fotocamere per smartphone del 2021, nonostante la forte concorrenza proveniente da altri telefoni Android come i più recenti di Xiaomi e Oppo, che in questo aspetto montano componenti eccellenti.

Come dicevamo non c’è ancora una data ufficiale per l’evento di presentazione dei nuovi Galaxy S22, anche se molte delle indiscrezioni puntano all’8 febbraio. Negli scorsi giorni sul sito Samsung è stata pubblicata e poi rimossa una immagine di quello che potrebbe essere Galaxy Tab S8 Ultra non ancora annunciato.