Samsung Galaxy Tab S8 Ultra con notch appare prima del lancio

Una prima immagine trapelata in rete sembra mostrare il prossimo Galaxy Tab S8 Ultra con notch: curioso perché Samsung prima ha preso in giro la tacca frontale di iPhone, salvo poi adottarla in alcuni suoi terminali ed ora sembra anche nei tablet. L’immagine è apparsa brevemente su una pagina di supporto Samsung per Bixby, poi rimossa, e mostra il design del prossimo Galaxy Tab S8 Ultra, il prossimo tablet Android di punta dell’azienda.

Il piccolo ritaglio si trova nella parte superiore del display quando è orientato in orizzontale, ed è proprio qui che il tablet dovrebbe ospitare due fotocamere selfie da 12 megapixel, con il secondo sensore potenzialmente ultra wide per i selfie di gruppo. Presumibilmente Samsung ha dato la priorità alle cornici ultrasottili, che non offrono spazio sufficiente per ospitare le fotocamere, oppure la società ha scelto consapevolmente di posizionarle in primo piano in una tacca come elemento visivo distintivo. Sembra strano, però, dato che in passato ha preso in giro iPhone di Apple proprio per la presenza del notch.

Peraltro questo schermo del prossimo tablet Samsung ricorderebbe i display con notch dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Sappiamo che Apple ha lavorato per ridurre le dimensioni della tacca negli iPhone 13, e dovrebbe sostituirla completamente su iPhone 14 Pro con due fori nel display.

Per quanto riguarda i tablet Apple, l’azienda ha completamente evitato il notch sui modelli di iPad Pro, nascondendo i sensori della fotocamera nella cornice, mentre per altri dispositivi di fascia minore, come iPad mini 6, ha optato per un Touch ID posto nel pulsante di standby e accensione, piuttosto che nelle cornici in basso.

Tornando al tablet Samsung, si ipotizza che Galaxy Tab S8 Ultra abbia un display OLED da 14,6 pollici con un sensore di impronte digitali sotto lo schermo, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2.960 x 1.848 pixel. Il tablet Android dovrebbe, inoltre, avere fino a 16 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione, supporto per lo stilo S Pen e supporto 5G opzionale.

Si pensa che il dispositivo Ultra rappresenterà il dispositivo di fascia alta in una gamma di tre tablet che include Tab S8 e Tab S8 Plus, che potrebbero apparire insieme alla nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S22 in un evento di lancio il prossimo mese. Samsung ha svelato Exynos 2200, il primo chip mobile con grafica AMD atteso sui prossimi Galaxy S22.